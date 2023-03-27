البيت الأبيض يجدد دعوته لحظر بيع البنادق الرشاشة بعد مذبحة في ناشفيل

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان - بيير الإثنين «كم من الأطفال سيُقتلون قبل أن يقرّ الجمهوريون في الكونغرس حظرًا على البنادق الهجومية؟»، وذلك تعليقًا على مذبحة جديدة وقعت في مدرسة أميركية بواسطة هذا السلاح الناري.

وأضافت «كفى!»، وذلك بعد أن أطلقت شابة النار في مدرسة ابتدائية بمدينة ناشفيل في جنوب الولايات المتحدة في هجوم استخدمت فيه، بحسب الشرطة، رشّاشين ومسدّسًا «على الأقل»، وأسفر عن مقتل ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين قبل أن تُرديها الشرطة، وفق «فرانس برس».

مقتل ثلاثة أطفال برصاص مسلّح في مدرسة ابتدائية

وأفادت وسائل إعلام أميركية نقلاً عن مصادر طبية أن ثلاثة أطفال قتلوا برصاص مسلّح أطلق النار الإثنين في مدرسة ابتدائية في مدينة ناشفيل في جنوب الولايات المتّحدة.

وبعد إصابتهم بطلقات نارية، أُعلنت وفاتهم «لدى وصولهم إلى المستشفى»، بحسب ما نقلت قناة «نيوز تشانل 5» المحلية عن مسؤولين في مركز فاندربيلت الطبي الجامعي، بحسب «فرانس برس».

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وقالت شرطة ناشفيل في تغريدة على «تويتر» في وقت سابق «وقع إطلاق نار في كوفنانت سكول» التابعة لكنيسة العهد المشيخية، مشيرة إلى أنّ عناصرها اشتبكوا مع المهاجم مما أسفر عن مقتله.