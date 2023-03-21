خامنئي: إيران مستعدة للتعامل مع الدول الأوروبية التي تتجنب «التبعية العمياء» لأميركا

القاهرة - بوابة الوسط

قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، الثلاثاء، إن إيران «ليست مستاءة من أوروبا» وإنها مستعدة للعمل مع دول تتجنب التبعية العمياء لسياسات الولايات المتحدة.

وفي خطاب ألقاه في مدينة مشهد المقدسة (شمال شرق) في اليوم الأول من العام الجديد في التقويم الفارسي (نوروز)، انتقد خامنئي الولايات المتحدة متهمًا إياها بإثارة الحركة الاحتجاجية التي هزت إيران بعد وفاة مهسا أميني في سبتمبر، بحسب «فرانس برس».

«الغرب كان يعمل على عزل إيران»

وأضاف من مرقد الإمام رضا «إن الغرب كان يعمل على عزل إيران غير أن ما تحقق على أرض الواقع كان تراجع علاقاتنا مع الغرب وتعزيز هذه العلاقات مع آسيا»، لافتًا إلى أن «العلاقات السياسية والاقتصادية والفنية والعلمية تستمر مع دول آسيا كما أن إيران انضمت إلى معاهدات مهمة»، بحسب وكالة «إرنا» للأنباء.

وتابع خامنئي «نحن لسنا مستاءين من أوروبا ومستعدون للتعامل مع أي من الدول الاوروبية التي تتجنب التبعية العمياء لسياسات أميركا». وفي الأشهر الأخيرة، نددت دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بـ«قمع» طهران الاحتجاجات التي اندلعت عقب وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عامًا) في 16 سبتمبر بعد توقيفها لدى شرطة الأخلاق بتهمة عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

وبحسب السلطات، قُتل مئات الأشخاص، بينهم عناصر من قوات الأمن، في سياق هذه التظاهرات التي تراجعت في الأسابيع الأخيرة.

«لم يكن هناك تدخل» من إيران في الصراع في أوكرانيا

وفي تصريح مماثل أدلى به في يناير، أعاد المرشد الأعلى تأكيد أن «الشعب الإيراني تمكن من الصمود بقوة أمام سلسلة طويلة من المؤامرات التي حاكها العدو بما فيها الانقلاب وفرض العقوبات وممارسة الضغوط السياسية والحرب الإعلامية»، بحسب «إرنا» أيضا.

- خامنئي يتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء الاضطرابات في إيران

- منظمة حقوقية: مقتل 108 أشخاص في الحملة الأمنية في إيران

وأضافت الوكالة نقلًا عن خامنئي «ما يسعى إليه الأعداء تحت عنوان التغيير هو تغيير هوية الجمهورية الإسلامية وهدفهم الأساسي إزالة كل ما يذكر الشعب بالإسلام الأصيل، العدو يحارب كل ما يشیر إلی الإسلام الثوري في البلاد ويسعى وراء تشكيل حكومة موالية له في إيران».

من جهة أخرى، أشار إلى أنه «لم يكن هناك تدخل» من إيران في الصراع في أوكرانيا، في حين تتهم بعض الدول طهران بدعم روسيا، خصوصًا من خلال تزويدها مسيّرات. وأوضح «ليست هناك أي مشاركة من جانبنا» في هذه الحرب التي «بدأتها الولايات المتحدة» والتي «تعتبر مصانع السلاح الأكثر استفادة منها».