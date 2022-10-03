خامنئي يتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء الاضطرابات في إيران

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، أن الولايات المتحدة وإسرائيل، العدوين اللدودين للجمهورية الإسلامية، يقفان خلف الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ أسابيع على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق.

وقال خامنئي «أقول بوضوح إن أعمال الشغب هذه والاضطرابات تم التخطيط لها من قبل الولايات المتحدة والنظام الصهيوني الغاصب والمزيّف، ومأجوريهم وبعض الإيرانيين الخائنين في الخارج ساعدوهما»، وفق وكالة «فرانس برس».

تصريحات خامنئي جاءت على هامش حضوره مراسم تخرج طلاب الأكاديميات العسكرية في طهران، وفق موقعه الرسمي.