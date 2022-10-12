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منظمة حقوقية: مقتل 108 أشخاص في الحملة الأمنية في إيران

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أكتوبر 2022, 01:25 مساء
منظمة حقوقية: مقتل 108 أشخاص في الحملة الأمنية في إيران
مشهد عام لجادة كريم خان زند في طهران، 11 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
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قتل 108 أشخاص على الأقل في الحملة الأمنية التي تشنها إيران منذ أكثر من ثلاثة أسابيع على تظاهرات في أنحاء البلاد أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني، على ما أعلنت «منظمة حقوق الإنسان في إيران»، مشيرة إلى قتل قوات الأمن الإيرانية 93 شخصا آخرين على الأقل في مواجهات منفصلة في مدينة زاهدان بمحافظة سيستان بلوشستان (جنوب شرق).

وتشهد إيران احتجاجات منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية البالغة 22 عاما في 16 سبتمبر، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل «شرطة الأخلاق» في طهران لعدم التزامها بقواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية. واندلعت أعمال العنف في زاهدان في 30 سبتمبر خلال احتجاجات غاضبة إثر تقارير عن اغتصاب قائد شرطة في المنطقة لمراهقة، وفق وكالة «فرانس برس».

وعبرت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان عن «القلق» إزاء حجم القمع في مدينة سنندج، عاصمة محافظة كردستان، المنطقة التي تنحدر منها أميني في غرب إيران. وقال مدير «منظمة حقوق الإنسان في إيران» محمود أميري مقدم في بيان، الأربعاء، إن «على المجتمع الدولي أن يمنع وقوع مزيد القتل في كردستان بإصدار رد فوري».

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اعتقال الأطفال.. وتحذير من «قمع دموي وشيك»
وأضافت المنظمة التي تتخذ من أوسلو مقرا، أن التحقيق الذي أجرته في مستوى «القمع» في كردستان عرقلته قيود الإنترنت، وحذرت من «قمع دموي وشيك» للمتظاهرين في المحافظة الواقعة غربا.

و«شهدت مدينة سنندج بمحافظة كردستان احتجاجات واسعة وحملة قمع دموية في الأيام الثلاثة الماضية»، حسب ما قالت المنظمة، مضيفة أن حصيلة القتلى التي أعلنتها لا تشمل الذين قتلوا في تلك الفترة.  وقالت المنظمة إنها سجلت لغاية الآن 28 وفاة في محافظة مازندران، و14 في كردستان، و12 في غيلان وأذربيجان الغربية، و11 في محافظة طهران.

وأكدت أن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت عديد الأطفال الذين كان يتظاهرون في الشارع وفي المدارس خلال الأسبوع الماضي. وقال أميري مقدم إن «الأطفال لديهم الحق القانوني بالتظاهر، والأمم المتحدة ملزمة الدفاع عن حقوق الأطفال في إيران بممارسة ضغط على الجمهورية الإسلامية».

وأوضحت المنظمة إن حصيلتها لا  تشمل ست وفيات وقعت، وفق تقارير، خلال احتجاجات داخل سجت رشت بشمال إيران الأحد، مؤكدة بأنها تواصل التحقيق في القضية. وقالت إن عمالا انضموا إلى إضرابات وتظاهرات تشهدها البلاد، في منشأة عسلوية للبتروكيماويات (جنوب غرب إيران) وعابدان (غرب) وبوشهر (جنوبا).

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