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البحرية الروسية: الغواصات النووية ستختبر إطلاق صواريخ باليستية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 مارس 2023, 09:28 صباحا
البحرية الروسية: الغواصات النووية ستختبر إطلاق صواريخ باليستية
قطعة بحرية خلال مناورات عسكرية مشتركة بين روسيا والصين عام 2022. (يورونيوز)
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أعلن القائد العام للبحرية الروسية الأدميرال نيكولاي إيفمينوف، بأن الغواصات النووية التابعة للبحرية الروسية، ستطلق صواريخ باليستية لأغراض الاختبار.

وقال إيفمينوف، في مقابلة مع صحيفة «كراسنايا زفيزدا»، عشية «يوم بحار الغواصة» الذي يحتفل به في 19 مارس، «قبل خمس سنوات، أطلقت يوري دولجوروكي، أول غواصة صاروخية استراتيجية لمشروع يوري، بنجاح وابلا من أربعة صواريخ بولافا الباليستية، وفي المستقبل، سنقوم أيضا بإطلاق صواريخ باليستية لأغراض الاختبار عند الحاجة، الغواصات مستعدة لأداء مثل هذه المهام»، حسبما ذكرت اليوم الجمعة قناة «أ ر تي عربية» الروسية.

وفي عام 1990، خلال التدريبات السوفيتية في بحر بارنتس، أطلقت غواصة نووية تابعة للأسطول الشمالي 16 صاروخا باليستيا على موقع التجارب، وهذا سجل غير مسبوق لأسطول الغواصات المحلي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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ووفقا للأدميرال، كان على الأسطول في ذلك الوقت إثبات فعالية المكون البحري للثالوث النووي، قائلا «اليوم لسنا بحاجة إلى إثبات أي شيء لأي شخص».

الملاحة تحت الجليد
أضاف «تدريبات البحرية الروسية في القطب الشمالي ستستمر، ومن المقرر العمل على صعود الغواصات في منطقة القطب الشمالي».

وأوضح إيفمينوف، الكثير من الخطط في هذا الصدد، «بالطبع، سيتم إجراء التدريبات في منطقة القطب الشمالي بمشاركة الغواصات والقوات البحرية الأخرى.. وسنعمل على صعود الغواصات في المناطق القطبية، وعمليات الإنقاذ باستخدام الطيران البحري، والتقنية العسكرية والتجارب العلمية».

وفقا للقائد العام للقوات البحرية الروسية، القطب الشمالي هو أحد المسارح الرئيسية للغواصات الروسية، «ليست منطقة مناخية فحسب، بل لا تزال أيضا ساحة تدريب ومنزل».

وأضاف إيفمينوف: «اليوم، تعد الملاحة تحت الجليد واستخدام الأسلحة في الجليد فنا رائعا، يتقنه أطقم الغواصات في عدد محدود جدا من البلدان، ​​ونحن الأفضل بينهم».

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