الصين وروسيا وإيران تجري مناورات عسكرية في خليج عمان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الأربعاء، أن الصين وإيران وروسيا ستجري تدريبات بحرية مشتركة في خليج عمان في الفترة من 15 إلى 19 مارس الجاري.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب نقله موقع «يورونيوز»، إن التدريبات ستساعد في «تعميق التعاون الفعلي بين القوات البحرية للدول المشاركة». وتأتي هذه المناورات تزامنا مع نشاط أميركي متزايد في الفترة الماضية في منطقة المحيط الهادئ، حيث أبرمت اتفاقية «أوكوس» مع أستراليا وبريطانيا لتسليم كانبيرا غواصات تعمل على الطاقة النووية.

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كما بدأت واشنطن مناورات عسكرية مع كوريا الجنوبية مطلع الأسبوع، في تحدٍ لكوريا الشمالية حليفة بكين.

مناورات سابقة

وفي مطلع العام 2022، أجرت الدول الثلاث مناورات بحرية في منطقة الخليج، وكان الهدف منها «اتخاذ إجراءات لضمان سلامة الشحن الدولي ومكافحة القراصنة البحريين».

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان في 15 أكتوبر 2021،، أن روسيا والصين أجرتا مناورات بحرية مشتركة في بحر اليابان، وذلك في إطار تدريبات التعاون البحري بين البلدين والتي استمرت أربعة أيام. وأجرت القوات البحرية الروسية والصينية مناورات عسكرية في جنوب أفريقيا في وقت سابق.