كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا عابرا للقارات

القاهرة - بوابة الوسط

اختبرت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا، اليوم الخميس، في عملية هي الأحدث ضمن سلسلة تجارب صاروخية تجريها في خضم توتر إقليمي حاد، وفق ما أوردت وكالة «يونهاب» نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي.

ونقلت الوكالة عن هيئة الأركان المشتركة في الجيش أن المقذوف غير المحدد أطلق باتجاه المياه قبالة السواحل الشرقية لشبه الجزيرة الكورية، حسب وكالة «رويترز».

تجربة قبل زيارة الرئيس الكوري الجنوبي لليابان

وجاءت تلك التجربة في الوقت الذي يتوجه فيه الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إلى طوكيو لتعزيز الروابط بين البلدين في مواجهة العدوانية المتنامية لبيونغ يانغ.

وقالت هيئة الأركان في بيان لاحق إن «قواتها العسكرية رصدت انطلاق الصاروخ بعيد المدى من محيط منطقة سونان في بيونغ يانغ»، مشيرة إلى أن الصاروخ عابر للقارات.