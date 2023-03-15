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الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي الأول لمكافحة «الإسلاموفوبيا»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 مارس 2023, 02:23 مساء
الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي الأول لمكافحة «الإسلاموفوبيا»
متظاهرة تحمل لافتة مكتوب عليها «لا للإسلاموفوبيا لا للحرب». (أرشيفية- الإنترنت)
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تحيي الأمم المتحدة، الأربعاء، اليوم العالمي الأول لمكافحة كراهية الإسلام «الإسلاموفوبيا»، بغرض تعزيز الجهود الدولية والحوار الرامين إلى نشر ثقافة التسامح والسلام على جميع المستويات على أساس احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات.

وتعرف الأمم المتحدة ظاهرة «الإسلاموفوبيا» على أنها كره أو كراهية الإسلام والخوف من المسلمين والتحيُّز ضدهم والتحامل عليهم، بما يؤدي إلى الاستفزاز والعداء والتعصب بالتهديد والمضايقة والإساءة والتحريض وترهيب المسلمين وغير المسلمين.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 مارس 2022 لائحة قدمتها باكستان نيابة عن منظمة التعاون الاسلامي باعتبار يوم 15 مارس يومًا عالميًا لمكافحة «الإسلاموفوبيا». ويصادف هذا التاريخ اليوم الذي اقتحم فيه مسلح نيوزيلندي مسجدين في «كرايست تشيرتش» بنيوزيلندا العام 2019، وقتله 51 شخصًا وإصابته 40 آخرين.

وشددت الوثيقة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن «الإرهاب والتطرف العنيف لا يمكن ولا ينبغي ربطهما بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية». ودعت إلى إقامة حوار عالمي بشأن تعزيز ثقافة التسامح والسلام على جميع المستويات استنادًا إلى احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات.

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غوتيريس: الكراهية ضد المسلمين ليست حدثًا منعزلًا
كما دعا القرار جميع الدول الأعضاء والمؤسسات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدينية إلى «تنظيم ودعم مختلف الأحداث البارزة التي تهدف إلى زيادة الوعي بشكل فعال على جميع المستويات في مكافحة الإسلاموفوبيا».

وخلال فعالية رفيعة المستوى لإحياء اليوم الدولي الأول لمكافحة كراهية الإسلام «الإسلاموفوبيا»، عُقِدت بالجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إن كراهية الإسلام تمثل «سمًا»، مؤكدًا أن مسلمي العالم الذين يبلغ عددهم نحو ملياري نسمة هم تجسيد للإنسانية بكل تنوعاتها، مشيرًا إلى أنهم ينحدرون من كل ركن من أركان المعمورة، لكنهم يواجهون في كثير من الأحيان تعصبًا وتحيزًا، لا لسبب سوى عقيدتهم.

وقال غوتيريس إن الكراهية المتنامية التي يواجهها المسلمون ليست حدثًا منعزلًا؛ بل جزء أصيل من عودة القومية الإثنية للظهور وأيديولوجيات النازيين الجدد، الذين يتشدّقون بتفوق العرق الأبيض، والعنف الذي يستهدف الشرائح السكانية الأضعف، بمن في ذلك المسلمون واليهود وبعض مجتمعات الأقلية المسيحية وغيرهم.

وأضاف غوتيريس أن هناك صلات لا تخفى على أحد تربط بين كراهية الإسلام والتفرقة الجنسانية (أي القائمة على نوع الجنس)، موضحًا «نرى بعض أسوأ الآثار في التمييز الثلاثي الذي تتعرض له النساء المسلمات بسبب نوعهن الاجتماعي وعقيدتهن وانتمائهن الإثني».

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