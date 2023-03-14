الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي لمحاربة الإسلاموفوبيا غدا.. وغوتيريس: رسالة الإسلام تشكل إلهاما للناس حول العالم

القاهرة - بوابة الوسط

يصادف غدا الأربعاء 15 مارس، اليوم العالمي لمحاربة الإسلاموفوبيا، والذي أقرته الأمم المتحدة العام الماضي، بناء على قرار اقترحته باكستان، وصوت عليه أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوا بالإجماع.

وقال ممثل باكستان، الذي قدمت بلاده القرار، إن رهاب الإسلام أو الإسلاموفوبيا ظهر كشكل جديد من أشكال العنصرية التي تشمل، من بين أمور أخرى، حظر السفر التمييزي وخطاب الكراهية واستهداف الفتيات والنساء بسبب لباسهن.

وينتشر خطاب الكراهية والتمييز والعنف في أجزاء عديدة من العالم مما يسبب كربا كبيرا في العالم الإسلامي.

وتعرف الأمم المتحدة «الإسلاموفوبيا» على أنها كره أو كراهية الإسلام والخوف من المسلمين والتحيز ضدهم والتحامل عليهم بما يؤدي إلى الاستفزاز والعداء والتعصب بالتهديد وبالمضايقة وبالإساءة وبالتحريض وبالترهيب للمسلمين ولغير المسلمين، سواء في أرض الواقع أو على الإنترنت.

وبحسب الأمم المتحدة، تستهدف تلك الكراهية بدافع من العداء المؤسسي والأيديولوجي والسياسي والديني الذي يتجاوز تلك الأطر إلى عنصرية بنيوية وثقافية، الرموز والعلامات الدالة على أن الفرد المستهدف مسلما.

والجمعة الماضي، وخلال فعالية رفيعة المستوى لإحياء اليوم الدولي الأول لمكافحة كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا)، عقدت بالجمعية العامة للأمم المتحدة، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إن كراهية الإسلام تمثل «سمَّا»، مؤكدا أن مسلمي العالم الذين يبلغ عددهم نحو ملياري نسمة هم تجسيد للإنسانية بكل تنوعها، مشيرا إلى أنهم ينحدرون من كل ركن من أركان المعمورة لكنهم يواجهون في كثير من الأحيان تعصبا وتحيزا لا لسبب سوى عقيدتهم.

«الكراهية ضد المسلمين ليست حدثا منعزلا»

وقال الأمين العام إن الكراهية المتنامية التي يواجهها المسلمون ليست حدثا منعزلا، بل جزء أصيل من عودة القومية الإثنية للظهور وأيديولوجيات النازيين الجدد، الذين يتشدّقون بتفوق العرق الأبيض، والعنف الذي يستهدف الشرائح السكانية الأضعف، بمن في ذلك المسلمون واليهود وبعض مجتمعات الأقلية المسيحية وغيرهم.

وأضاف غوتيريس أن هناك صلات لا تخفى على أحد تربط بين كراهية الإسلام والتفرقة الجنسانية (أي القائمة على نوع الجنس)، موضحا «نرى بعض أسوأ الآثار في التمييز الثلاثي الذي تتعرض له النساء المسلمات بسبب نوعهن الاجتماعي وانتمائهن الإثني وعقيدتهن».

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ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك، قال الأمين العام إن رسالة السلام والتعاطف والتراحم التي جاء بها الإسلام، منذ أكثر من 1400 عام، تشكل إلهاما للناس حول العالم، قائلا إن كلمة إسلام ذاتها مشتقة من الجذر نفسه لكلمة سلام.

وقال إنه رأى بنفسه عندما كان مفوضا ساميا لشؤون اللاجئين، سخاء الدول الإسلامية التي فتحت أبوابها لمن أجبروا على الفرار من ديارهم، في وقت أغلقت فيه دول أخرى كثيرة حدودها، مضيفا أن ذلك السخاء يعد تجليا معاصرا لما جاء به القرآن الكريم في سورة التوبة: «وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ».

وشدد على أن هذه الحماية تكفل للمؤمنين وغير المؤمنين على السواء، وتعد تعبيرا مبهرا عن مبدأ حماية اللاجئين قبل قرون من إبرام اتفاقية عام 1951 للاجئين.