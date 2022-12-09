الرئيس الصيني: نرفض «الإسلاموفوبيا» وربط «الإرهاب» بعرق أو دين

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الصيني شي جينبينغ، إنه يرفض ما يعرف في الغرب بـ«الإسلامو فوبيا»، أو ربط «الإرهاب» بعرق أو دين بعينه، قائلًا: «علينا الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول».

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس الصيني ضمن فعاليات القمة العربية – الصينية، بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة زعماء وقادة وممثلي عدد من الدول العربية.

وأوضح الرئيس الصيني، أن بلاده أقامت 17 آلية تعاون مع الدول العربية، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية 300 مليار دولار، خلال 10 سنوات.

وأوضح جينبينغ، أن القمة العربية – الصينية، تعد الأولى وغير المسبوقة، مؤكدًا أنها حدث استثنائي في تاريخ العلاقات العربية الصينية، مضيفًا «ندعو سويًا إلى حوار الحضارات ونشجع التنوع الحضاري في العالم».