سول تعلن خطة لتعويض مواطنيها من ضحايا العمل القسري في اليابان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، خطة لتعويض مواطنيها من ضحايا العمل القسري خلال الحرب في اليابان، التي تريد سول تعزيز علاقاتها معها في مواجهة التوترات مع بيونغ يانغ.

وتعدّ كوريا الجنوبية واليابان، حليفتين أساسيتين للولايات المتحدة في إطار الأمن الإقليمي، وفي مواجهة كوريا الشمالية، لكن العلاقات الثنائية بينهما تشهد توتّراً منذ فترة طويلة بسبب الاحتلال الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية بين 1910 و1945، بحسب وكالة «فرانس برس».

ووفق البيانات التي قدّمتها سول، فقد سُجّل نحو 780 ألف كوري ضمن إطار العمل القسري من قبل اليابان خلال سنوات الاحتلال الـ35، دون احتساب النساء اللواتي أخضعتهنّ القوات اليابانية للعبودية الجنسية.

وأعلن وزير خارجية كوريا الجنوبية، بارك جين، إنشاء مؤسسة في البلاد لتعويض الضحايا وعائلاتهم، ولكن من دون مشاركة يابانية مباشرة.

وقال إنه «يأمل في أن تستجيب اليابان بشكل إيجابي لقرارنا الكبير اليوم، بمساهمات طوعية من الشركات اليابانية واعتذارات كاملة».

وفي اليابان، ذكرت وسائل الإعلام سابقاً، أنّ الشركات قد تقدّم تبرّعات طوعية، بينما من المتوقع أن تعرب طوكيو عن الندم في قضية العمل القسري، كما فعلت في الماضي.

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وتُصرّ طوكيو على أنّ المعاهدة الموقّعة في العام 1965 - التي سمحت للبلدين باستعادة العلاقات الدبلوماسية والحصول على تعويضات تبلغ حوالى 800 مليون دولار على شكل منح وقروض رخيصة - حسمت جميع المطالب بين البلدين فيما يتعلّق بالفترة الاستعمارية.

قبول التبرّعات من الشركات الكورية الكبرى

وتنصّ خطّة سول الجديدة، على أن يُعهد إلى مؤسسة محلية قبول التبرّعات من الشركات الكورية الجنوبية الكبرى - التي استفادت من التعويضات التي منحتها اليابان عام 1965 - لتعويض الضحايا.

وفي هذا الإطار، اعتبر الوزير الكوري الجنوبي أنّ هذا الاتفاق التاريخي أساسي لتحسين العلاقات بين طوكيو وسول.

وقال إنّ «التعاون بين كوريا واليابان مهم للغاية في جميع مجالات الدبلوماسية والاقتصاد والأمن، في ظلّ الوضع الدولي الحالي الخطير والأزمة العالمية الصعبة»، مضيفا «أعتقد أنّه يجب كسر الحلقة المفرغة من أجل مصلحة الشعوب على مستوى المصلحة الوطنية، بدلاً من ترك علاقاتنا متوترة لفترة طويلة».