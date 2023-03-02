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بمساعدة أميركية.. البحرية البريطانية تصادر أسلحة «إيرانية» مهربة لليمن

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 مارس 2023, 01:12 مساء
بمساعدة أميركية.. البحرية البريطانية تصادر أسلحة «إيرانية» مهربة لليمن
سفينة تتبع البحرية البريطانية. (الإنترنت)
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صادرت البحرية البريطانية بمساعدة البحرية الأميركية صواريخ مضادة للدبابات «إيرانية» ومكونات تستخدم في صناعة الصواريخ الباليستية من على متن قارب في مياه الخليج خلال محاولة تهريبها، حسبما أفادت، اليوم الخميس، هذه القوات.

وجرت عملية ملاحقة القارب وتوقيفه ومصادرة الأسلحة في 23 فبراير في منطقة تقع جنوب إيران، بينما كان المهربون الذين لم يتضح مصيرهم أو جنسياتهم يحاولون التقدم ليلا على طريق بحري عادة ما يستخدم لتهريب الأسلحة لليمن، وفق وكالة «فرانس برس».

والبلد الفقير غارق في حرب دامية بين قوات حكومية تدعمها السعودية على رأس تحالف عسكري، والحوثيين المدعومين من طهران والذين يسيطرون على مناطق شاسعة، بينها العاصمة صنعاء. وتتهم الرياض إيران بتهريب الأسلحة لحلفائها في اليمن، لكن طهران تقول إن دعمها لهم سياسي.

كيف جرت مصادرة الأسلحة؟
وأوضحت السفارة البريطانية في الإمارات نقلا عن البحرية البريطانية أن السفينة «إتش إم إس لانكاستر» صادرت الأسلحة «أثناء قيامها بدورية أمنية روتينية» بعدما اكتشفت «منصة أميركية للمراقبة والاستطلاع سفينة تهريب مشتبه بها كانت تسافر بسرعة عالية في المياه الدولية (...) ليلا».

وجرت ملاحقة السفينة بواسطة طائرة مروحية. وتجاهل المهربون في البداية التحذيرات و«حاولوا الإبحار نحو المياه الإقليمية الإيرانية، ولكن جرى القبض عليهم قبل أن يتمكنوا من القيام بذلك»، حسب البيان البريطاني الذي لم يكشف عن مصيرهم أو جنسياتهم.

صواريخ ضمن المضبوطات
وتشمل الأسلحة المصادرة صواريخ موجهة مضادة للدبابات إيرانية الصنع على غرار صواريخ «كورنيت» الروسية، ومكونات صواريخ بالستية متوسطة المدى، وفقا للبحرية البريطانية.

من جهتها، قالت البحرية الأميركية في بيان نقلته «فرانس برس»، إنّها قدّمت دعما استخباراتيا في مجال المراقبة للبحرية البريطانية، مشيرة إلى أن القارب كان في «طريق يستخدم تاريخيا لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى اليمن». وأضافت: «في الأشهر الثلاثة الماضية، أدّت سبع عمليات ملاحقة قامت بها القوات البحرية الأميركية والقوات الحليفة إلى مصادرة أكثر من 5000 قطعة سلاح و 1.6 مليون طلقة ذخيرة و7000 مكون للصواريخ، ومخدرات تبلغ قيمتها السوقية نحو 80 مليون دولار.

وقال قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية والأسطول الخامس الأميركي في البحرين والقوات البحرية المشتركة نائب الأدميرال براد كوبر: «سنواصل العمل مع شركائنا في متابعة أي نشاط مزعزع للاستقرار يهدد الأمن والاستقرار البحري الإقليمي».

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