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مدير «الصحة العالمية» يدعو المجتمع الدولي إلى دعم متضرري الزلزال في غرب سورية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 مارس 2023, 10:26 مساء
مدير «الصحة العالمية» يدعو المجتمع الدولي إلى دعم متضرري الزلزال في غرب سورية
تيدروس خلال زيارة للمصابين جراء الزلزال في حلب السورية. (الشأمم المتحدة)
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دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الأربعاء المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم للسكان المتضررين جراء الزلزال في شمال غرب سورية، وذلك في أول زيارة لمسؤول أممي رفيع المستوى إلى مناطق سيطرة الفصائل «المسلحة» والمقاتلة.

وصل غيبرييسوس إلى محافظة إدلب آتياً من تركيا المجاورة. وزار ثلاثة مستشفيات في بلدات باب الهوى وعقربات وسرمدا، كما تفقدّ مركز إيواء للمتضررين من الزلزال في بلدة كفرلوسين، بحسب «فرانس برس».

وقال غيبرييسوس لصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقده إثر الجولة، «يحتاج السكان في شمال غرب سورية إلى مساعدة المجتمع الدولي للتعافي وإعادة البناء». ودعا «المجتمع الدولي والحكومات» إلى بذل أقصى الجهود من أجل مساعدة «أولئك الذين يعانون من خسارة لا يمكن تصوّرها ومن الفقر والحرمان» بعدما ضاعف الزلزال احتياجات المنطقة التي تعيش أساساً ظروفاً إنسانية صعبة.

مقتل ستة آلاف شخص في سورية
وتسبّب الزلزال المدمّر الذي ضرب في السادس من فبراير سورية، ومركزه تركيا المجاورة، بمقتل أكثر من خمسين ألفاً في البلدين. وفي سوريا وحدها، قتل قرابة ستة آلاف شخص، 4.537 منهم في مناطق سيطرة الفصائل في إدلب وشمال حلب (شمال).

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وجاءت زيارة غيبرييسوس إلى منطقة إدلب، بعد رحلة قام بها في 11 فبراير إلى مدينة حلب في طائرة حملت حوالى 37 طناً من الإمدادات الطبية الطارئة استجابة للزلزال. 

والتقى غيبرييسوس في اليوم التالي الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، ونقل عنه انفتاحه على استخدام الأمم المتحدة لمعبرين، خارج نطاق سيطرته، من أجل إيصال المساعدات عبر الحدود إلى المناطق المتضررة من الزلزال والخارجة عن سيطرة القوات الحكومية.

 420 شاحنة مساعدات 
وتعدّ زيارة غيبرييسوس الأولى لمسؤول أممي رفيع المستوى إلى مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل أقل نفوذاً في محافظة إدلب. 

ومنذ اندلاع النزاع السوري في العام 2011، نادراً ما يزور مسؤولون أمميون رفيعو المستوى المنطقة التي دخلها العام 2020 المنسق الإقليمي الأسبق للشؤون الإنسانية للأزمة السورية كيفين كينيدي ونائبه مارك كتس.

وبعد أسبوع من الزلزال، دخل إلى شمال غرب سورية وفد ضمّ نائب المنسّق الإقليمي للشؤون الإنسانية ديفيد كاردن ومديرة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تركيا سانجانا غازي اللذين جالا في مناطق عدّة من أجل تقييم الأضرار.

وجاءت زيارة الوفد حينها على وقع انتقادات أطلقتها منظمات محلية وناشطون معارضون إزاء تأخر الأمم المتحدة في إدخال قوافل مساعدات استجابة للزلزال إلى المناطق المنكوبة الخارجة عن سيطرة دمشق.

 الأمم المتحدة «خذلت الناس في شمال غرب سورية»
وأقرّ منسّق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث خلال زيارته الجانب التركي من معبر باب الهوى في 12 فبراير أنّ الأمم المتحدة «خذلت حتى الآن الناس في شمال غرب سورية». لكن منذ ذلك الحين، فعّلت الأمم المتحدة عملية إيصال المساعدات عبر الحدود.

وبحسب بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، دخلت منذ الزلزال أكثر من 420 شاحنة محمّلة بمساعدات إلى شمال غرب سورية عبر ثلاثة معابر حدودية مع تركيا هي باب الهوى وباب السلامة والراعي. ودخلت الأربعاء قافلة مساعدات جديدة من الأمم المتحدة عبر معبر باب السلامة.

الزلزال يفاقم من معاناة السوريين
ويقطن في إدلب وشمال حلب أكثر من أربعة ملايين شخص، نحو نصفهم من النازحين، ويعتمد تسعون في المئة منهم على المساعدات الإنسانية. وألحق الزلزال دماراً هائلاً في مناطق واسعة من محافظات حلب وإدلب، وحماة (وسط) واللاذقية وطرطوس (غرب)، ليضاعف مآسي شعب يعاني منذ نحو 12 عاماً من نزاع مُدمر قسّم البلاد بين أطراف عدة. 

ومنذ حصول الزلزال، تصل تباعاً طائرات محملة بالمساعدات إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية عبر مطارات دمشق وحلب واللاذقية، عدا عن عشرات الشاحنات براً. ووصلت حتى ظهر الأربعاء 258 طائرة، 129 منها من دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقود جهود الإغاثة الإقليمية.

وفاقم الزلزال من معاناة السوريين الذين يعيش معظمهم أساساً تحت خط الفقر ويعاني 14.9 مليون شخص منهم من انعدام الأمن الغذائي ومن ظروف معيشية قاسية، في ظل اقتصاد منهك.

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