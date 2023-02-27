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مقتل 3 مسلحين موالين لـ«العمال الكردستاني» بقصف تركي شمال العراق

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 فبراير 2023, 01:36 مساء
مقتل 3 مسلحين موالين لـ«العمال الكردستاني» بقصف تركي شمال العراق
دخان يتصاعد في أعقاب غارات جوية تركية من موقع في جبال متين في كردستان العراق، 28 أبريل 2022. (أرشيفية: أ ف ب)
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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق في بيان اليوم الإثنين مقتل ثلاثة مقاتلين إيزيديين على الأقلّموالين لحزب العمال الكردستاني بقصف نسب لطائرة مسيّرة تركية استهدف آلية عسكرية في سنجار شمال البلاد.

وأوضح البيان أن «مسؤولاً عسكرياً في وحدات (حماية سنجار) واثنين من المقاتلين في هذه المجموعة المتحالفة مع حزب العمال الكردستاني، قتلوا في قصف طائرة دون طيار تابعة للجيش التركي» استهدف آلية كانت تقلّهم في منطقة سنجار معقل الأقلية الإيزيدية، وفق وكالة «فرانس برس».

ووحدات حماية الشعب متحالفة مع حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون بأنه تنظيم «إرهابي». لم يعلّق الجيش التركي على هذا القصف. وأعلن حزب العمال الكردستاني في 10 شباط/فبراير "تعليقاً" لأعماله العسكرية في تركيا على إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد. وفي انعكاس لتعقيد الوضع في تلك المنطقة من شمال العراق التي تتداخل فيها عدة أطراف، فإنّ وحدات حماية سنجار منضوية كذلك في الحشد الشعبي العراقي وقاتلت تنظيم الدولة الاسلامية إلى حين هزيمته في العام 2017.

وتشنّ أنقرة التي تقيم منذ 25 عاماً قواعد عسكرية في شمال العراق، عمليات عسكرية ضدّ متمردي حزب العمال المتمركز في مخيمات تدريب وقواعد خلفية له في شمال العراق الذي يتعرض مراراً للقصف جراء هذا النزاع. وتتمركز القوات التركية في حوالى 40 موقعاً وقاعدة عسكرية في شمال البلاد، تتعقب منها مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي يشنّ تمرداً ضدّها منذ العام 1984. ويجد المدنيون أنفسهم في خطّ النار جراء هذا النزاع.

ففي يوليو 2022، قتل تسعة مدنيين عراقيين بقصف استهدف منتجعاً سياحياً في إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي، حمّلت بغداد تركيا مسؤوليته. وتُفاقم العمليات العسكرية التركية في شمال العراق الضغط على العلاقات بين أنقرة وحكومة العراق المركزية في بغداد التي تتهم تركيا بانتهاك سيادة أراضيها، رغم أنّ البلدين شريكان تجاريان هامّان. وطالب العراق مراراً تركيا بالانسحاب من أراضيه.

يقطن الإيزيديون وهم أقلية ناطقة بالكردية في مناطق في شمال العراق وسوريا، ويعتنقون ديانة توحيدية باطنية. وهم بتعرضون منذ قرون للاضطهاد على أيدي متطرّفين يتّهمون أتباع هذه الديانة بأنّهم من «عبدة الشيطان». وعندما سيطر تنظيم «داعش» على الموصل ومحيطها اجتاح الجهاديون منطقة جبل سنجار، فقتلوا الآلاف من أبناء هذه الأقلية وسبوا نساءها وأطفالها.
[دخان يتصاعد في أعقاب غارات جوية تركية من موقع في جبال متين في كردستان العراق في 28 نيسان/أبريل 2022]

 

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