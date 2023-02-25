متظاهرون في ألمانيا يطالبون بالتفاوض مع موسكو لإنهاء النزاع الأوكراني

القاهرة - بوابة الوسط

تظاهر نحو عشرة آلاف شخص، بحسب الشرطة، السبت في وسط برلين، مطالبين بالتفاوض مع موسكو بدل تسليم أوكرانيا أسلحة، بعد عام على بدء الغزو الروسي لهذا البلد.

نظم التجمع بدعوة من السياسية اليسارية المتطرفة ساره فاغنكنيشت والناشطة دفاعا عن حقوق النساء أليس شفارتزر وحمل شعار «التمرد من أجل السلام». لكنه أثار جدلا كبيرا لأن شخصيات من الحزب اليميني المتطرف انضمت إلى المبادرة.

وأمام بوابة براندنبورغ وفي أجواء باردة، تحدثت منظمتا التظاهرة داعيتين إلى اعتماد «الدبلوماسية بدل إرسال السلاح»، بحسب «فرانس برس».

«تظاهر من أجل السلام»

ومنذ العاشر من فبراير، أطلقت فاغنكنيشت وشفارتزر أيضا عريضة على الإنترنت عنوانها «تظاهر من أجل السلام»، جمعت أكثر من 645 ألف توقيع.

- الصين تتوسط في محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا

- الرئيس الأميركي يستبعد إرسال طائرات «إف-16» إلى أوكرانيا

وقال ناطق باسم شرطة برلين إنه تم إعلان تنظيم تظاهرات أخرى تنتمي إلى التيار نفسه مقابل تظاهرات مضادة. وخشية وقوع صدامات، استنفرت قوات الأمن نحو 1400 شرطي.

شهدت ألمانيا الجمعة تظاهرات عدة ضد الحرب في أوكرانيا، بينها واحدة أمام بوابة براندنبورغ التي أضيئت بألوان العلم الأوكراني.