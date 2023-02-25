إيران تكشف عن صاروخ قادر على إصابة السفن الأميركية في المحيط الهندي والبحرين المتوسط والأحمر

القاهرة - بوابة الوسط

قدم الحرس الثوري الإيراني صاروخًا جديدًا بمدى 1650 كيلومترًا، وسط توتر مع الغرب بشأن بيع طائرات مسيرة لروسيا وقمع الاحتجاجات في إيران.

وقال قائد القوات الجوية للحرس الثوري الجنرال أمير علي حاجي زادة، الليلة الماضية، «أضفنا صاروخًا جديدًا يصل مداه إلى 1650 كيلومترا إلى ترسانة الجمهورية الإسلامية»، وفق وكالة «يورو نيوز».

وعرض التلفزيون الإيراني، مشاهد لاختبار الصاروخ الذي شوهد وهو يحلق فوق منطقة صحراوية ويصل أخيرا إلى هدفه.

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وأشار حاجي زادة، إلى أن طهران تمتلك صواريخ يصل مداها إلى 2000 كيلومتر يمكنها إصابة «حاملات الطائرات الأميركية في المحيط الهندي والبحرين الأحمر والمتوسط»، مضيفا «لقد حددنا مدى صواريخنا بـ 2000 كيلومتر احتراما للأوروبيين».

زيادة التوتر في العلاقات

وأشار إلى أن عدم تخطي هذا المدى هو «مراعاة لهم وعليهم أن يحافظوا على هذا الاحترام لأنفسهم»، في إشارة إلى التوترات بين إيران وأوروبا بسبب العقوبات الأوروبية، إذ أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا في يناير، يدعو مجلس الاتحاد الأوروبي إلى اعتبار الحرس الثوري الإيراني والقوات التابعة له، مثل ميليشيا الباسيج شبه العسكرية وفيلق القدس، منظمة إرهابية.

وزاد هذا القرار من توتر العلاقات الصعبة بين إيران والدول الأوروبية، على الرغم من عدم تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.

وتشكل الصواريخ الباليستية الإيرانية مصدر قلق للولايات المتحدة وأوروبا، وبعض دول الشرق الأوسط، رغم أن سلطات طهران تقول إن لها دور دفاعي ورادع فقط.