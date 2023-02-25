  • Alwasat News
Atwasat

إيران تكشف عن صاروخ قادر على إصابة السفن الأميركية في المحيط الهندي والبحرين المتوسط والأحمر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 فبراير 2023, 03:54 مساء
إيران تكشف عن صاروخ قادر على إصابة السفن الأميركية في المحيط الهندي والبحرين المتوسط والأحمر
إزاحة الستار عن صاروخ كروز بمدى 1650 كيلومتر من قبل الحرس الثوري, (وكالة تسنيم الإيرانية)
alwasat radio

قدم الحرس الثوري الإيراني صاروخًا جديدًا بمدى 1650 كيلومترًا، وسط توتر مع الغرب بشأن بيع طائرات مسيرة لروسيا وقمع الاحتجاجات في إيران.

وقال قائد القوات الجوية للحرس الثوري الجنرال أمير علي حاجي زادة، الليلة الماضية، «أضفنا صاروخًا جديدًا يصل مداه إلى 1650 كيلومترا إلى ترسانة الجمهورية الإسلامية»، وفق وكالة «يورو نيوز».

وعرض التلفزيون الإيراني، مشاهد لاختبار الصاروخ الذي شوهد وهو يحلق فوق منطقة صحراوية ويصل أخيرا إلى هدفه.

- «الذرية» تتباحث مع إيران بعد تقارير عن تعزيز طهران أنشطتها النووية

وأشار حاجي زادة، إلى أن طهران تمتلك صواريخ يصل مداها إلى 2000 كيلومتر يمكنها إصابة «حاملات الطائرات الأميركية في المحيط الهندي والبحرين الأحمر والمتوسط»، مضيفا «لقد حددنا مدى صواريخنا بـ 2000 كيلومتر احتراما للأوروبيين».

زيادة التوتر في العلاقات
وأشار إلى أن عدم تخطي هذا المدى هو «مراعاة لهم وعليهم أن يحافظوا على هذا الاحترام لأنفسهم»، في إشارة إلى التوترات بين إيران وأوروبا بسبب العقوبات الأوروبية، إذ أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا في يناير، يدعو مجلس الاتحاد الأوروبي إلى اعتبار الحرس الثوري الإيراني والقوات التابعة له، مثل ميليشيا الباسيج شبه العسكرية وفيلق القدس، منظمة إرهابية.

وزاد هذا القرار من توتر العلاقات الصعبة بين إيران والدول الأوروبية، على الرغم من عدم تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.

وتشكل الصواريخ الباليستية الإيرانية مصدر قلق للولايات المتحدة وأوروبا، وبعض دول الشرق الأوسط، رغم أن سلطات طهران تقول إن لها دور دفاعي ورادع فقط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أدرينالين»: 32 بار .. مع بو كلثوم (Feat Bu Kolthoum)

«أدرينالين»: 32 بار .. مع بو كلثوم (Feat Bu Kolthoum)
كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الدواجن

كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الدواجن
دراسة: احتواء التضخم دون التضحية بالاقتصاد معادلة غير مسبوقة

دراسة: احتواء التضخم دون التضحية بالاقتصاد معادلة غير مسبوقة
عمرها يفوق 1400 عام.. مقبرة «وادي السلام» أرض الجنازات

عمرها يفوق 1400 عام.. مقبرة «وادي السلام» أرض الجنازات
بايدن يحدد موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

بايدن يحدد موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة
النيابة العامة: حبس 13 متهما بالاتجار في المخدرات ببنغازي

النيابة العامة: حبس 13 متهما بالاتجار في المخدرات ببنغازي
وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مروع بطرابلس

وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مروع بطرابلس
خلال اجتماع واشنطن.. أميركا تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في 2023

خلال اجتماع واشنطن.. أميركا تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في 2023
شاهد في «الحصاد».. هل أصبح التعديل الدستوري الـ13 أمرا واقعا؟

شاهد في «الحصاد».. هل أصبح التعديل الدستوري الـ13 أمرا واقعا؟
بتهمة اغتصاب شابة.. السجن 6 سنوات لسعد لمجرد

بتهمة اغتصاب شابة.. السجن 6 سنوات لسعد لمجرد
عرين الأسود.. التحدي يتصاعد في نابلس بعد عملية جيش الاحتلال الأخيرة

عرين الأسود.. التحدي يتصاعد في نابلس بعد عملية جيش الاحتلال الأخيرة
قرعة «يوروبا ليغ»: روما في مواجهة سوسييداد ويوفي أمام فرايبورغ

قرعة «يوروبا ليغ»: روما في مواجهة سوسييداد ويوفي أمام فرايبورغ
نابولي لخطوة إضافية نحو حلمه ويوفينتوس مع الجار وميلان وأتلانتا لمركز الأبطال

نابولي لخطوة إضافية نحو حلمه ويوفينتوس مع الجار وميلان وأتلانتا لمركز الأبطال
على ملعب بنينا.. المريخ يهزم بلوزداد بدوري الأبطال

على ملعب بنينا.. المريخ يهزم بلوزداد بدوري الأبطال
«وول ستريت جورنال»: تحالف بين متمردين تشاديين و«فاغنر» في ليبيا للتخلص من ديبي

«وول ستريت جورنال»: تحالف بين متمردين تشاديين و«فاغنر» في ليبيا للتخلص من ديبي
السجن 20 سنة للنجم الأميركي «مستغل الأطفال»

السجن 20 سنة للنجم الأميركي «مستغل الأطفال»
التنبؤ بالسكتة الدماغية عبر اختبار الـ20 ثانية

التنبؤ بالسكتة الدماغية عبر اختبار الـ20 ثانية
بعد إدانته بالاغتصاب.. السجن 16 عاما لهارفي واينستين

بعد إدانته بالاغتصاب.. السجن 16 عاما لهارفي واينستين
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مقتل وإصابة 33 شخصا في حادث سير شرقي باكستان
مقتل وإصابة 33 شخصا في حادث سير شرقي باكستان
الرئيس الأميركي يستبعد إرسال طائرات «إف-16» إلى أوكرانيا
الرئيس الأميركي يستبعد إرسال طائرات «إف-16» إلى أوكرانيا
ماكرون يزور الصين مطلع إبريل
ماكرون يزور الصين مطلع إبريل
توصية بتشديد قواعد حيازة العسكريين الأميركيين أسلحة نارية شخصية للحدّ من حالات الانتحار
توصية بتشديد قواعد حيازة العسكريين الأميركيين أسلحة نارية شخصية ...
شولتس يبدأ زيارة رسمية للهند
شولتس يبدأ زيارة رسمية للهند
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم...
شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني
شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني...
إدارة الكوارث التركية: تدمير أكثر من 5600 بناية جراء الزلازل
إدارة الكوارث التركية: تدمير أكثر من 5600 بناية جراء الزلازل...
عمال الإنقاذ في تركيا ينتشلون 5 أفراد أحياء من أسرة واحدة بعد 129 ساعة من وقوع الزلزال
عمال الإنقاذ في تركيا ينتشلون 5 أفراد أحياء من أسرة واحدة ......
ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا وسورية إلى 2300 قتيل
ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا وسورية إلى 2300 قتيل...
المزيد
إيران تكشف عن صاروخ قادر على إصابة السفن الأميركية في المحيط الهندي والبحرين المتوسط والأحمر
إيران تكشف عن صاروخ قادر على إصابة السفن الأميركية في المحيط......
الصين تتوسط في محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا
الصين تتوسط في محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا...
الاتحاد الإفريقي يندد بمواقف «صادمة» بحق المهاجرين في تونس
الاتحاد الإفريقي يندد بمواقف «صادمة» بحق المهاجرين في تونس...
شولتس يبدأ زيارة رسمية للهند
شولتس يبدأ زيارة رسمية للهند...
توصية بتشديد قواعد حيازة العسكريين الأميركيين أسلحة نارية شخصية للحدّ من حالات الانتحار
توصية بتشديد قواعد حيازة العسكريين الأميركيين أسلحة نارية ......
المزيد