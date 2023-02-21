بايدن: دعمنا لأوكرانيا لن يضعف

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، إن الدعم لأوكرانيا «لن يضعف وأوكرانيا تبقى حرة»، وذلك خلال إلقائه خطابا في بولندا قبيل الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي.

وصرّح بايدن أمام حشد تجمع خارج القلعة الملكية في وارسو: «يجب ألا يكون هناك شك: دعمنا لأوكرانيا لن يضعف، حلف شمال الأطلسي (ناتو) لن يقسم ونحن لن نكل»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف «الغرب لا يتآمر لمهاجمة روسيا كما قال (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين اليوم. ملايين المواطنين الروس الذين يريدون العيش بسلام مع جيرانهم ليسوا العدو».

وفي وقت سابق اليوم، استدعت وزارة الخارجية الروسية السفيرة الأميركية لدى موسكو لين ترايسي، لتسليمها طلبًا للولايات المتحدة بسحب «جنود وعتاد» حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا، في إشارة إلى المساعدة العسكرية التي تتلقاها كييف من الدول الغربية.