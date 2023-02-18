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قلق أميركي أوروبي من التعاون العسكري الإيراني-الروسي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 فبراير 2023, 05:41 مساء
قلق أميركي أوروبي من التعاون العسكري الإيراني-الروسي
متظاهرون مناهضون للحرب خلال تظاهرة من أجل السلام على هامش مؤتمر ميونخ للأمن. (أ ف ب)
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أعرب وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا عن قلقهم من التعاون المتزايد بين إيران وروسيا، خلال اجتماع السبت على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

وقال بيان صادر عن الناطق باسم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن «بحثوا مخاوفهم بشأن التعاون العسكري الثنائي ذي الاتجاهين بين إيران وروسيا وانعكاساته على الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها»، بحسب «فرانس برس».

استخدام طائرات بدون طيار إيرانية الصنع
واتهمت كييف وحلفاؤها الغربيون روسيا في وقت سابق باستخدام طائرات بدون طيار إيرانية الصنع لشنّ هجمات على أوكرانيا. وعُقد الاجتماع بين بلينكن ونظرائه، الفرنسية كاترين كولونا والألمانية أنالينا بيربوك والبريطاني جيمس كليفرلي على هامش المؤتمر المخصص لمسائل الأمن والدفاع الدولي، والذي تطغى عليه إلى حد كبير جهود دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا. 

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كذلك أعربوا عن «قلقهم من التصعيد النووي» لإيران و«عدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، ودعوها إلى «تغيير مسارها»، وأكدوا مجدداً "تضامنهم مع الشعب الإيراني في مواجهة استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في إيران»، بحسب البيان. والمفاوضات بين طهران والقوى الكبرى بشأن الملف النووي الإيراني متوقفة منذ أشهر.

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