الرئيس الأوكراني يستبعد التخلي عن أي أراض في اتفاق سلام محتمل مع روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

استبعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التخلي عن أي أراض من بلاده في اتفاق سلام محتمل مع روسيا.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، مع زيلينسكي، وأوردتها وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الجمعة.

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وقال زيلينسكي: «اخترنا هذا المسار.. نريد ضمانات أمنية.. أي تنازلات تتعلق بالأرض سوف تجعلنا أضعف كدولة»، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وأضاف: «اليوم الوحدة هى السبيل للبقاء بالنسبة للأوكرانيين، بينما الأسلحة الغربية سوف تدفعنا أقرب إلى السلام».

استبعاد أي حوار مع بوتين

وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا لن تقدم تنازلات تتعلق بالأرض مع روسيا، خاصة مع «بوتين الذي لا يمكن الوثوق فيه»، مستبعدا إجراء أي حوار مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين «لانعدام الثقة»، وتابع: «السؤال هو: مع من؟ مع بوتين؟ لا.. لأن الثقة معدومة.. الحوار معه؟ لا.. لانعدام الثقة».

يشار إلى أن روسيا أبدت استعدادها لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا، على أساس اعتراف كييف بضم موسكو شبه جزيرة القرم، وبالوضع على الأرض بعد الغزو، في إشارة إلى ضم دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا وخيرسون، إلى الاتحاد الروسي، بعد استفتاءات جرت العام الماضي.