الولايات المتحدة: «لا مؤشرات» إلى أن الأجسام الطائرة الثلاثة التى أسقطت هي صينية أو مخصصة للتجسس

القاهرة - بوابة الوسط

قال البيت الأبيض الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا تملك حتى الآن أي «مؤشرات» إلى أن ثلاثة أجسام طائرة مجهولة الهوية أسقطت خلال الشهر الجاري هي مرتبطة بالصين أو بأي برنامج تجسس أجنبي.

وأوضح الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي لصحفيين أن السلطات الأميركية «لم تر حتى الساعة أي مؤشر يفيد بالتحديد أن الأجسام الثلاثة جزء من برنامج مناطيد التجسس لجمهورية الصين الشعبية أو أنها ضالعة بالتأكيد في جهود خارجية لجمع معلومات استخبارية»، بحسب «فرانس برس».

وكانت الولايات المتحدة اسقطت منطادا صينيا غير هذه الأجسام الثلاثة، قالت إنه لأغراض التجسس فيما نفت بكين ذلك.

المناطيد الأميركية تحلق بشكل غير شرعي

وأعلنت بكين ، أمس الإثنين، أن واشنطن أرسلت مناطيد إلى مجالها الجوي أكثر من عشر مرات منذ يناير 2022، في تعميق للخلاف بين القوتين منذ أسقط جسم صيني تشتبه واشنطن بأنه لأغراض التجسس فوق الولايات المتحدة.

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وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين، للصحفيين، «منذ العام الماضي وحده، (رأس السنة الصينية 22 يناير)، حلّقت المناطيد الأميركية بشكل غير شرعي فوق الصين أكثر من عشر مرات من دون أي موافقة من السلطات الصينية»، داعيا واشنطن إلى «تغيير مسارها والتأمل فيما تقوم به قبل تشويه سمعة الصين وتوجيه اتهامات لها».

وتواصلت واشنطن مع بكين بشأن المنطاد الصيني المشتبه في أنه لأغراض التجسس، الذي أسقطته في الرابع من فبراير الجاري. وقالت نائبة وزير الدفاع الأميركي ميليسا دالتون «لقد أُجريَت اتّصالات مع الصين بشأن المنطاد»، وجاءت تلك الاتصالات، بعد أن رفضت بكين لأيام عدة طلبات «بنتاغون» لإجراء حوار حول الأمر.

الولايات المتحدة لا تسعى إلى نزاع مع الصين

أعلن الرئيس جو بايدن، الأربعاء الماضي، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى نزاع مع الصين، رغم التوتر بشأن إسقاط منطاد صيني وصفه المسؤولون الأميركيون بأنه مخصص لأغراض التجسس.

وقال بايدن في مقابلة تلفزيونية مع قناة «بي بي أس» بُثت مقتطفات منها: «سوف نتنافس مع الصين بشكل كامل، لكن نحن لا نسعى إلى نزاع، وهذا ما هو عليه الحال حتى الآن».

وفي خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه أمس الثلاثاء أمام «كونغرس» أعرب الرئيس الأميركي عن استعداد الولايات المتحدة للتعاون مع الصين، مؤكدًا أنه لن يتهاون في الدفاع عن مصالح بلاده، بعد أيام من إعطائه الأمر لقواته العسكرية بإسقاط منطاد صيني.