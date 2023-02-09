بعد حادث المنطاد.. بايدن: الولايات المتحدة لا تسعى إلى نزاع مع الصين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس جو بايدن، الأربعاء، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى نزاع مع الصين رغم التوتر بشأن إسقاط منطاد صيني وصفه المسؤولون الأميركيون بأنه مخصص لأغراض التجسس.

وقال بايدن في مقابلة تلفزيونية مع قناة «بي بي أس» بُثت مقتطفات منها: «سوف نتنافس مع الصين بشكل كامل، لكن (...) نحن لا نسعى الى نزاع، وهذا ما هو عليه الحال حتى الآن»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي في خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه أمس الثلاثاء أمام «كونغرس» أعرب الرئيس الأميركي عن استعداد الولايات المتحدة للتعاون مع الصين، مؤكدًا أنه لن يتهاون في الدفاع عن مصالح بلاده، بعد أيام من إعطائه الأمر لقواته العسكرية بإسقاط منطاد صيني.