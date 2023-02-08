بيان أميركي: الصين رفضت تلقي اتصال هاتفي من أوستن يوم إسقاط منطادها

القاهرة - بوابة الوسط

رفضت الصين طلبا أميركيا لإجراء اتصال آمن بين وزير الدفاع لويد أوستن ونظيره وي فنغي، في اليوم الذي أسقطت فيه طائرة مقاتلة أميركية منطادا صينيا، حسب ما أعلن مسؤول أميركي الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة الأميركية بات رايدر في بيان: «يوم السبت الرابع من فبراير، فور اتخاذ إجراء لإسقاط منطاد جمهورية الصين الشعبية، قدمت وزارة الدفاع طلبًا لإجراء مكالمة آمنة بين وزير الدفاع أوستن ووزير الدفاع الوطني لجمهورية الصين الشعبية وي فنغي».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن بيان لرايدر قوله: «لسوء الحظ، رفضت جمهورية الصين الشعبية طلبنا».