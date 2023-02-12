إغلاق المجال الجوي فوق مونتانا بسبب «جسم» في السماء.. و«بنتاغون»: خلل في الرادار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الأميركي، أن المجال الجوي أُغلِق السبت فوق جزء من ولاية مونتانا، مشيرا إلى إرسال مقاتلة للتحقق من «خلل في الرادار»، لكن الطائرة لم تجد أي شيء غير عادي في السماء.

ورصد الدفاع الجوي لأميركا الشمالية «خللًا في الرادار وأرسل طائرة مقاتلة للتحقق» من ذلك، لكنّ «تلك الطائرة لم تُحدّد (وجود) أي جسم»، حسب ما جاء في بيان صادر عن «قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية» (نوراد) والقيادة الشمالية الأميركية.

وأكد البيان أن المسؤولين «سيواصلون مراقبة الوضع»، بعد ساعات فقط على إسقاط «جسم» لم يُحدّد فوق منطقة يوكون في كندا خلال عمليّة أميركيّة- كندية مشتركة، حسب وكالة «فرانس برس».

إغلاق المجال الجوي في ولاية مونتانا الأميركية

وفي وقت سابق، قالت هيئة تنظيم الطيران المدني الأميركي وعضو بمجلس النواب، إن المجال الجوي في ولاية مونتانا الأميركية، أغلق موقتا، مساء السبت، بسبب رصد «جسم» في السماء.

وذكرت الهيئة في بيان أنها «أغلقت جزءا من المجال الجوي في مونتانا دعما لعمليات وزارة الدفاع. وقد أعيد فتح المجال الجوي».

وكان النائب عن مونتانا مات روزينديل أعلن وجود «جسم»، يمكن أن يؤثر في «الحركة الجوية التجارية»، وأن وزارة الدفاع «ستواصل جهودها لمراقبة الجسم وتحييده في الصباح».