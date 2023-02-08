بايدن يتعهد بدعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر.. ويعلق على إسقاط المنطاد الصيني

القاهرة - بوابة الوسط

تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بدعم بلاده لأوكرانيا «مهما استغرق الأمر» لمساعدتها على صد الغزو الروسي لأراضيها.

وقال بايدن في خطاب حالة الاتحاد أمس الثلاثاء أمام «كونغرس» متوجها بحديثه إلى سفيرة أوكرانيا لدى واشنطن أوكسانا ماركاروفا التي كانت حاضرة «سنقف إلى جانبكم مهما استغرق الأمر. أمتنا تعمل من أجل مزيد من الحريات والكرامة والسلام (...) ليس فقط في أوروبا بل في كل مكان»، حسب وكالة «فرانس برس».

بايدن يعلق على واقعة إسقاط المنطاد الصيني

وأعرب الرئيس الأميركي عن استعداد الولايات المتحدة للتعاون مع الصين، مؤكدا أنه لن يتهاون في الدفاع عن مصالح بلاده، بعد أيام من إعطائه الأمر لقواته العسكرية بإسقاط منطاد صيني.

وقال بايدن: «لا تسيئوا فهمنا.. كما أوضحنا الأسبوع الماضي، اذا هددت الصين سيادتنا سنتصرف لحماية بلادنا، وقد فعلنا ذلك».

بايدن يهاجم شركات النفط الكبرى

وشن بايدن هجوما على شركات النفط الكبرى، واتهما باستغلال أزمة موارد الطاقة الأخيرة للتربح، مطالبا بفرض ضريبية كبيرة على عمليات إعادة شراء أسهم الشركات لتوجيهها للاستثمار أكثر في الإنتاج.

وأضاف: «العام الماضي حققوا أرباحا بلغت 200 مليار دولار في خضم أزمة طاقة عالمية. اعتقد أن هذا أمر فاحش»، داعيا إلى فرض حد أدنى للضريبة على أصحاب المليارات، وعقب: «لا يجب أن يدفع أي ملياردير معدل ضرائب أقل من مدرّس أو رجل إطفاء».

أزمة المناخ «تهديد وجودي»

وتناول بايدن في خطابه أزمة المناخ التي وصفها بـ"التهديد الوجودي"، مبديًا «فخره» بتصدي بلاده لهذا التحدي رغم أن الاقتصاد سيستمر في الاعتماد على النفط والغاز في المستقبل القريب.

وقال بايدن: «أزمة المناخ لا يهمها إن كنت في ولاية حمراء أو زرقاء. إنها تهديد وجودي. لدينا التزام ليس تجاه أنفسنا بل تجاه أطفالنا وأحفادنا لمواجهة هذه الأزمة».

الاقتصاد الأميركي في وضع أفضل

واعتبر الرئيس الأميركي أن الاقتصاد الأميركي في وضع أفضل للنمو أكثر «من أي بلد آخر على وجه الأرض»، رغم التحديات التي فرضتها جائحة فيروس «كورونا» المستجد والغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضح بايدن «الوباء عطّل سلال إمداداتنا وحرب بوتين الجائرة والوحشية في أوكرانيا عطّلت إمدادات الطاقة إضافة إلى إمدادات المواد الغذائية»، مضيفا «لكننا في موقع أفضل من أي بلد آخر على وجه الأرض».