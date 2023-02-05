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بعد جونسون.. شولتس يعلن تفاصيل مكالمته الهاتفية مع بوتين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 فبراير 2023, 01:09 مساء
بعد جونسون.. شولتس يعلن تفاصيل مكالمته الهاتفية مع بوتين
المستشار الألماني أولاف شولتس خلال مؤتمر صحفي في برلين. (أرشيفية: رويترز)
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قال المستشار الألماني أولاف شولتس، في مقابلة مع جريدة «بيلد إم زونتاج» اليوم الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يوجه في محادثاته الهاتفية معه «أي تهديدات لي ولا إلى ألمانيا».

كان رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، قد صرح في برنامج وثائقي بثته هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» الأسبوع الماضي أن الزعيم الروسي هدده بضربة صاروخية «لن تستغرق سوى دقيقة». وقال الكرملين إن «جونسون يكذب».

وقال شولتس إن المحادثات التي أجراها مع بوتين أوضحت أن وجهتي نظرهما حيال الحرب في أوكرانيا مختلفتان كثيرا. وتصف موسكو الحرب بأنها «عملية عسكرية خاصة». وأضاف شولتس «أوضحت لبوتين تماما أن روسيا وحدها هي المسؤولة عن الحرب». وأردف «غزت روسيا جارتها دون سبب من أجل السيطرة على أجزاء من أوكرانيا أو البلاد بأكملها».

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مساعدات مالية وإنسانية لأوكرانيا
وقال المستشار الألماني إن بلاده تزود أوكرانيا بمساعدات مالية وإنسانية وعسكرية، لأنها ترى في تصرفات روسيا انتهاكا لإطار السلام في أوروبا. وتابع شولتش أن ثمة اتفاقا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقضي بضرورة استخدام الأسلحة التي يوفرها الغرب على الأراضي الأوكرانية فقط لا الروسية. وقال «لدينا إجماع على ذلك».

ويصف بوتين العملية العسكرية في أوكرانيا بأنها معركة «لنزع سلاح» جارته، الجمهورية السوفيتية السابقة، والدفاع عن روسيا في مواجهة الغرب العدواني. وتصفها أوكرانيا والغرب بأنها حرب غير مشروعة لتوسيع الأراضي الروسية.

وفي ظل ضغوط دولية متنامية الشهر الماضي، أعلنت الحكومة الألمانية عن التخطيط لتسليم أوكرانيا دبابات حديثة من طراز «ليوبارد 2» من مخزونات الجيش. وقال شولتس إن أي تسليم للأسلحة يتم بتنسيق وثيق مع الحلفاء الغربيين لتجنب المزيد من التصعيد.

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