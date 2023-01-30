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جونسون: بوتين «هددني بصاروخ» قبل غزو أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 يناير 2023, 09:48 صباحا
جونسون: بوتين «هددني بصاروخ» قبل غزو أوكرانيا
رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون. (أ ف ب)
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يروي رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، في وثائقي ستبثه هيئة الإذاعة البريطانية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «هدده بشكل من الأشكال»، قبل غزو أوكرانيا، قائلا له «بصاروخ، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة».

في الوثائقي المكون من ثلاثة أجزاء، والذي تبث «بي بي سي» أولى حلقاته مساء الإثنين، يروي جونسون مكالمته «الطويلة جدا» و«غير العادية» مع الرئيس الروسي، بعد زيارته كييف في بداية فبراير الماضي، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي ذلك الوقت، واصل بوتين التشديد على أنه لا ينوي غزو جارته، رغم التدفق الهائل لجنود روس إلى المناطق الحدودية، فيما يقول جونسون إنه حذر بوتين من العقوبات القاسية التي قد يتخذها الغربيون إذا شرع في هذا الطريق.

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ويروي جونسون «لقد قال (بوتين): بوريس، أنت تقول إن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو في أي وقت قريب (...) ماذا تقصد بأي وقت قريب؟»، فأجابه رئيس الوزراء البريطاني السابق، «حسنا، لن تنضم إلى الناتو في مستقبل قريب.. أنت تعلم ذلك جيدا».

«هددني نوعا ما»
وتابع جونسون «في وقت من الأوقات، هددني نوعا ما، وقال لي: بوريس، لا أريد أن أؤذيك، لكن بصاروخ، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة أو شيئا من هذا القبيل».

ويروي الوثائقي الانقسام المتزايد بين الزعيم الروسي والغرب، في السنوات التي سبقت غزو أوكرانيا.

وفي هذا الوثائقي أيضا، يروي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كيف كان يشعر بالغضب من موقف الغربيين في ذلك الوقت، ويقول «إذا كنتم تعلمون أن روسيا ستغزو أوكرانيا غدا، فلماذا لا تعطوني شيئا يمكنني إيقافها به اليوم؟ أو إذا كنتم لا تستطيعون إعطائي إياه، فأوقفوها إذا بأنفسكم».

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