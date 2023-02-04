  • Alwasat News
Atwasat

78 درجة تحت الصفر.. برد قارس يضرب شمال الولايات المتحدة وشرق كندا (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 فبراير 2023, 09:41 مساء
78 درجة تحت الصفر.. برد قارس يضرب شمال الولايات المتحدة وشرق كندا (شاهد)
صورة أرشيفية لموجة برد ضربت كندا في أواخر يناير الماضي. (الإنترنت)
alwasat radio

يشهد شمال شرق الولايات المتحدة وشرق كندا السبت عطلة نهاية أسبوع قارسة مع تسجيل درجات حرارة قياسية ستتسبب بظروف مناخية خطيرة يتوقع أن تتحسّن اعتبارًا من الأحد.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الأميركية إن درجة الحرارة على قمة جبل واشنطن في ولاية نيو هامشير الأميركية وصلت (مع مراعاة برودة الرياح) إلى 78 درجة مئوية تحت الصفر مساء الجمعة. وتشتهر هذه القمة بأنها تسجل «أسوأ طقس في العالم»، بحسب «فرانس برس».

 إغلاق المدارس كإجراء وقائي
وفقًا لموقع «ويذر تشانل» المتخصص كان الرقم القياسي السابق لدرجة الحرارة 74 درجة مئوية تحت الصفر. وفي نيويورك، حيث سجلت درجات الحرارة 16 درجة مئوية تحت الصفر في سنترال بارك تلقت ملاجئ المشردين أوامر باستقبال الجميع. وفي بوسطن، أغلقت المدارس الجمعة كإجراء وقائي.

وأعلنت خدمات الطقس المحلية في ولاية ماين عن حرارة وصلت الى 51 درجة مئوية تحت الصفر في بلدة فرينشفيل الصغيرة قرب الحدود مع كندا.

وكانت وزارة البيئة الكندية أصدرت إنذارات بالبرد القارس لجزء كبير من كيبيك والمقاطعات البحرية شرق كندا، حيث وصلت درجات الحرارة في عدة مناطق إلى 40 درجة مئوية أو حتى 50 مئوية تحت الصفر.

29 درجة مئوية تحت الصفر 
في مونتريال كانت درجات الحرارة 29 درجة مئوية تحت الصفر صباحا في المطار الدولي، و41 درجة مئوية تحت الصفر مع برودة الرياح، وفقًا لخدمات الطقس.

وتسبب البرد القطبي في استهلاك قياسي للكهرباء في كيبيك وقد بلغ ذروته بعد ظهر الجمعة. ودعت شركة الكهرباء «Hydro Quebec» عملاءها لخفض درجة اجهزة التدفئة بدرجة أو درجتين واستخدام كمية أقل من الماء الساخن.

- صقيع وثلوج تكسو اليونان وتتسبب في إغلاق البرلمان والمدارس (صور)
-  50 درجة تحت الصفر.. برد قطبي تاريخي يضرب الولايات المتحدة وكندا

وأجبرت درجات الحرارة القصوى منظمي كرنفال كيبيك على تأجيل افتتاح هذا الحدث الشتوي، رغم اعتياد المشاركين فيه على البرد.  وكان الكرنفال مقررًا الجمعة ثم تم تأجيل انطلاقته إلى بعد ظهر السبت كإجراء احترازي، إذ أن درجات الحرارة المتدنية قد تتسبب في الإصابة بقضمة الصقيع بسرعة. وبحسب «ويذر تشانل» يتوقع «أن تعاود درجات الحرارة الارتفاع الأحد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

78 درجة تحت الصفر.. برد قارس يضرب شمال الولايات المتحدة وشرق كندا (شاهد)

78 درجة تحت الصفر.. برد قارس يضرب شمال الولايات المتحدة وشرق كندا (شاهد)
الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد

الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد
الهلال يفوز على الوداد المغربي ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية

الهلال يفوز على الوداد المغربي ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية
كارلو أنشيلوتي: ألابا جاهز وبنزيما سيغيب عن مواجهة الغد

كارلو أنشيلوتي: ألابا جاهز وبنزيما سيغيب عن مواجهة الغد
«ديربي عربي» يجمع الهلال السعودي والوداد المغربي في مونديال الأندية

«ديربي عربي» يجمع الهلال السعودي والوداد المغربي في مونديال الأندية
مدرب بايرن ميونخ: لا أصدق غياب مبابي وقد تكون خدعة من باريس وأحضر نفسي على وجوده

مدرب بايرن ميونخ: لا أصدق غياب مبابي وقد تكون خدعة من باريس وأحضر نفسي على وجوده
الأهلي طرابلس يكمل صفقات الشتاء قبل استئناف إياب الدوري الليبي

الأهلي طرابلس يكمل صفقات الشتاء قبل استئناف إياب الدوري الليبي
«مرموط» الأرصاد الجوية الكندي نفق قبل أن يتنبأ بطول الشتاء

«مرموط» الأرصاد الجوية الكندي نفق قبل أن يتنبأ بطول الشتاء
المزاح السمج يتسبب في انهيار أسهم مطاعم السوشي في البورصة اليابانية

المزاح السمج يتسبب في انهيار أسهم مطاعم السوشي في البورصة اليابانية
كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة

كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة
«أسيوشيتد برس»: الولايات المتحدة تسعى لطرد المرتزقة الروس من ليبيا والسودان

«أسيوشيتد برس»: الولايات المتحدة تسعى لطرد المرتزقة الروس من ليبيا والسودان
يصيب بـ«الفشل الكلوي».. تحذير من بصل متداول في الأسوق

يصيب بـ«الفشل الكلوي».. تحذير من بصل متداول في الأسوق
الاتحاد الليبي لكرة الصالات يعلن طريقة توزيع عوائد دخول الجماهير بين الأندية

الاتحاد الليبي لكرة الصالات يعلن طريقة توزيع عوائد دخول الجماهير بين الأندية
إنسان ما قبل التاريخ اصطاد الأفيال مستقيمة الأنياب

إنسان ما قبل التاريخ اصطاد الأفيال مستقيمة الأنياب
مواجهة عربية في كأس العالم للأندية بالمغرب.. الوداد صاحب الأرض يلتقي الهلال

مواجهة عربية في كأس العالم للأندية بالمغرب.. الوداد صاحب الأرض يلتقي الهلال
برمجية «تشات جي بي تي» تثير الانبهار.. والرعب

برمجية «تشات جي بي تي» تثير الانبهار.. والرعب
في «معرض القاهرة».. كيف تغلب المصريون على ارتفاع أسعار الكتب؟

في «معرض القاهرة».. كيف تغلب المصريون على ارتفاع أسعار الكتب؟
بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي

بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
البرتغال تدرس إرسال دبابات «ليوبارد 2» الألمانية إلى أوكرانيا
البرتغال تدرس إرسال دبابات «ليوبارد 2» الألمانية إلى أوكرانيا
قتلى في هجوم على كنيسة بجنوب إثيوبيا
قتلى في هجوم على كنيسة بجنوب إثيوبيا
مادورو يبحث مع وزير الخارجية الإيراني التصدي لـ«الضغوط الخارجية»
مادورو يبحث مع وزير الخارجية الإيراني التصدي لـ«الضغوط الخارجية»
«الطيران الفيدرالية الأميركية»: إغلاق 3 مطارات لدواع أمنية بعد رصد المنطاد الصيني
«الطيران الفيدرالية الأميركية»: إغلاق 3 مطارات لدواع أمنية بعد ...
78 درجة تحت الصفر.. برد قارس يضرب شمال الولايات المتحدة وشرق كندا (شاهد)
78 درجة تحت الصفر.. برد قارس يضرب شمال الولايات المتحدة وشرق كندا...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماكرون: ألمانيا وفرنسا يجب أن تكونا رائدتين في إعادة تأسيس أوروبا
ماكرون: ألمانيا وفرنسا يجب أن تكونا رائدتين في إعادة تأسيس ......
زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب شرق إندونيسيا
زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب شرق إندونيسيا...
السويد: القصف الروسي على مبنى سكني في دنيبرو «جريمة حرب»
السويد: القصف الروسي على مبنى سكني في دنيبرو «جريمة حرب»...
«شولتس»: مستقبل أوروبا يعتمد على المحرّك الفرنسي- الألماني
«شولتس»: مستقبل أوروبا يعتمد على المحرّك الفرنسي- الألماني...
الكرملين ينفي قصف القوات الروسية مبنى سكنيا في دنيبرو الأوكرانية
الكرملين ينفي قصف القوات الروسية مبنى سكنيا في دنيبرو ......
المزيد
بايدن يعلق على إسقاط المنطاد الصيني
بايدن يعلق على إسقاط المنطاد الصيني...
وزير الدفاع الأميركي: طائرة مقاتلة أسقطت المنطاد الصيني
وزير الدفاع الأميركي: طائرة مقاتلة أسقطت المنطاد الصيني...
شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني
شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني...
78 درجة تحت الصفر.. برد قارس يضرب شمال الولايات المتحدة وشرق كندا (شاهد)
78 درجة تحت الصفر.. برد قارس يضرب شمال الولايات المتحدة وشرق......
«الطيران الفيدرالية الأميركية»: إغلاق 3 مطارات لدواع أمنية بعد رصد المنطاد الصيني
«الطيران الفيدرالية الأميركية»: إغلاق 3 مطارات لدواع أمنية ......
المزيد