78 درجة تحت الصفر.. برد قارس يضرب شمال الولايات المتحدة وشرق كندا (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط

يشهد شمال شرق الولايات المتحدة وشرق كندا السبت عطلة نهاية أسبوع قارسة مع تسجيل درجات حرارة قياسية ستتسبب بظروف مناخية خطيرة يتوقع أن تتحسّن اعتبارًا من الأحد.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الأميركية إن درجة الحرارة على قمة جبل واشنطن في ولاية نيو هامشير الأميركية وصلت (مع مراعاة برودة الرياح) إلى 78 درجة مئوية تحت الصفر مساء الجمعة. وتشتهر هذه القمة بأنها تسجل «أسوأ طقس في العالم»، بحسب «فرانس برس».

إغلاق المدارس كإجراء وقائي

وفقًا لموقع «ويذر تشانل» المتخصص كان الرقم القياسي السابق لدرجة الحرارة 74 درجة مئوية تحت الصفر. وفي نيويورك، حيث سجلت درجات الحرارة 16 درجة مئوية تحت الصفر في سنترال بارك تلقت ملاجئ المشردين أوامر باستقبال الجميع. وفي بوسطن، أغلقت المدارس الجمعة كإجراء وقائي.

وأعلنت خدمات الطقس المحلية في ولاية ماين عن حرارة وصلت الى 51 درجة مئوية تحت الصفر في بلدة فرينشفيل الصغيرة قرب الحدود مع كندا.

وكانت وزارة البيئة الكندية أصدرت إنذارات بالبرد القارس لجزء كبير من كيبيك والمقاطعات البحرية شرق كندا، حيث وصلت درجات الحرارة في عدة مناطق إلى 40 درجة مئوية أو حتى 50 مئوية تحت الصفر.

29 درجة مئوية تحت الصفر

في مونتريال كانت درجات الحرارة 29 درجة مئوية تحت الصفر صباحا في المطار الدولي، و41 درجة مئوية تحت الصفر مع برودة الرياح، وفقًا لخدمات الطقس.

وتسبب البرد القطبي في استهلاك قياسي للكهرباء في كيبيك وقد بلغ ذروته بعد ظهر الجمعة. ودعت شركة الكهرباء «Hydro Quebec» عملاءها لخفض درجة اجهزة التدفئة بدرجة أو درجتين واستخدام كمية أقل من الماء الساخن.

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وأجبرت درجات الحرارة القصوى منظمي كرنفال كيبيك على تأجيل افتتاح هذا الحدث الشتوي، رغم اعتياد المشاركين فيه على البرد. وكان الكرنفال مقررًا الجمعة ثم تم تأجيل انطلاقته إلى بعد ظهر السبت كإجراء احترازي، إذ أن درجات الحرارة المتدنية قد تتسبب في الإصابة بقضمة الصقيع بسرعة. وبحسب «ويذر تشانل» يتوقع «أن تعاود درجات الحرارة الارتفاع الأحد».