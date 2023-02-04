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50 درجة تحت الصفر.. برد قطبي تاريخي يضرب الولايات المتحدة وكندا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 فبراير 2023, 10:24 صباحا
50 درجة تحت الصفر.. برد قطبي تاريخي يضرب الولايات المتحدة وكندا
وسط مدينة مونتريال الكندية, 3 فبراير 2023. (أ ف ب)
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كثّفت خدمات الأرصاد الجوية في كل من الولايات المتحدة وكندا، تحذيراتها، الجمعة، في مواجهة درجات حرارة قطبية قد تصل إلى 50 درجة ظاهرية، في شمال شرق الولايات المتحدة وشرق كندا اللتين تجتاحهما رياح جليدية.

وقد تشهد ولاية ماين في شمال الولايات المتحدة، خصوصا ليل الجمعة السبت، انخفاضا شديدا في درجة الحرارة إلى 51 درجة مئوية ظاهرية، وفقا لنشرة صادرة عن مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية لمنطقة كاريبو القريبة من الحدود مع كندا، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية لمنطقة كاريبو «إنه برد قطبي تاريخي» غير مسبوق على نطاق «جيل كامل»، وهو «شيء لم يشهده خصوصا شمال ولاية ماين وشرقها منذ عامَي 1982 و1988».

وأشارت إلى أنه في أجزاء من شمال شرق الولايات المتحدة وهذه المنطقة من نيو إنغلاند، قد تصل درجات الحرارة تحت تأثير رياح جليدية «لأدنى مستوياتها منذ عقود أو حتى مستوى غير مسبوق بتاتا».

خطر الإصابة بقضمة صقيع
على الجانب الآخر من الحدود، أُصدرت تحذيرات من برد قطبي في شرق كندا، وفقا لوزارة البيئة التي أشارت إلى خطر الإصابة بقضمة صقيع في غضون دقائق.

وبلغت درجة الحرارة الظاهرية 41 في مونتريال بعد ظهر الجمعة، وقد تنخفض إلى 50 درجة في المناطق الشمالية من كيبيك.

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وتصاعد دخان أبيض، يعرف بـ«دخان بحار المنطقة القطبية الجنوبية»، فوق نهر سان لوران، بسبب البرد القارس الذي يمر فوق المياه غير المتجمدة. أما في مونتريال، فضربت رياح قوية المارة القلائل في وسط المدينة.

وفي العاصمة أوتاوا، كانت الرؤية شبه معدومة ليل الخميس الجمعة، بسبب تساقط الثلوج التي صاحبتها رياح قوية.

ويتوقّع أن تصل درجات الحرارة الباردة والرياح في الولايات المتحدة إلى أوجها ليل الجمعة السبت، خصوصا في بوسطن ونيويورك، قبل أن تبدأ في الارتفاع الأحد.

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