بايدن يناقش مع زيلينسكي الأسلحة المتطورة المطلوبة لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء أنه سيبحث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلبات كييف للحصول على أسلحة متطورة لمواجهة روسيا.

وقال بايدن لصحفيين «سنتحدث» بهذا الشأن، بعدما رد بـ«لا» على سؤال طرح عليه في البيت الأبيض حول تأييده إرسال مقاتلات من طراز «إف-16» إلى أوكرانيا، وفق «فرانس برس».

تزويد أوكرانيا بمقاتلات «إف-16»

وأعلن بايدن، أمس الإثنين، أن بلاده لن تزود أوكرانيا بمقاتلات «إف-16»، لمساعدتها في التصدي للقوات الروسية. وردا على سؤال لصحفيين في البيت الأبيض عما إذا كان يؤيد إرسال هذه المقاتلات إلى كييف كما طلب منه ذلك عدد من القادة الأوكرانيين أجاب بايدن بـ«كلا».

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وفي وقت سابق من نفس اليوم، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة لتعزيز قدرتها هو «أمر غير مستبعد»، محذرًا في الوقت نفسه من خطر تصعيد النزاع.

وأعلن وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو ونظيره الأسترالي ريتشارد مارلز الإثنين أن بلديهما توصلا إلى اتفاق سيزودان بموجبه أوكرانيا قذائف مدفعية من عيار 155 ملم لدعم كييف في تصديها للغزو الروسي.