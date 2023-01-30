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ستولتنبرغ يدعو كوريا الجنوبية إلى «تكثيف» مساعدتها العسكرية لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 يناير 2023, 04:40 مساء
ستولتنبرغ يدعو كوريا الجنوبية إلى «تكثيف» مساعدتها العسكرية لأوكرانيا
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ. (الإنترنت)
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دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ من سيول الإثنين كوريا الجنوبية إلى «تكثيف» مساعدتها العسكرية لأوكرانيا، مقترحا عليها مراجعة سياستها القاضية بعدم تسليح الدول المتحاربة.

استهل ستولتنبرغ في سيول جولته الآسيوية التي تشمل اليابان، لتعزيز العلاقات مع الحلفاء الديمقراطيين في المنطقة من أجل مواجهة النزاع في أوكرانيا ومنافسة الصين المتزايدة، بحسب «فرانس برس ».

وقال الإثنين في معهد «تشي» في سيول «إذا كنا نؤمن بالحرية والديمقراطية، وإذا كنا لا نريد أن تسود الأنظمة الاستبدادية والشمولية، فإنهم (الأوكرانيون) يحتاجون إلى أسلحة».

رسالة إلى القادة المستبدين في جميع أنحاء العالم
وفي مقابلة مع «فرانس برس» في سيول، أقر الأمين العام للاطلسي بأن كوريا الجنوبية واليابان «تقدمان دعما اقتصاديا كبيرا لأوكرانيا»، لكن يتعين على الحلفاء الإقليميين الاعتراف بأن «الأمن العالمي مترابط». وأكد ستولتنبرغ أن «من المهم للغاية ألا ينتصر الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين في هذه الحرب»، معتبراً أن ذلك سيجعل العالم أكثر خطورة. 

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وأوضح أنه في حال انتصرت روسيا «فستكون هذه رسالة إلى القادة المستبدين في جميع أنحاء العالم.. أن استخدام القوة هو السبيل للحصول على ما تريد»، محذراً من «عواقب مباشرة» على الأمن والاستقرار في آسيا.

وأشار إلى أن الجيش الروسي يستعد لمجهود حربي جديد، لافتا إلى أن موسكو تتلقى أسلحة، خصوصا من كوريا الشمالية، بحسب معلومات كشفها البيت الأبيض.

تسليم صواريخ لمجموعة فاغنر الروسية 
غير أن كوريا الشمالية نفت الأحد إمداد موسكو بالأسلحة بعد أن اتهمتها واشنطن بتسليم صواريخ لمجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية المنخرطة في الحرب على أوكرانيا.  انتقدت وسائل الإعلام الحكومية في بيونغ يانغ زيارة ستولتنبرغ إلى آسيا الإثنين، معتبرة أنها خطوة أخرى نحو «أزمة أمنية شديدة» في المنطقة. 

تعدّ كوريا الجنوبية مُصدِّرا مهما للأسلحة على الصعيد العالمي ووقعت في الآونة الأخيرة عقودا لبيع مئات الدبابات لدول أوروبية بينها بولندا. لكن قوانينها تمنعها من بيع أسلحة لدول في حالة حرب، ما يجعل من الصعب تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا التي زودتها سيول معدات غير فتاكة ومساعدات إنسانية.

أشار ستولتنبرغ إلى أن دولًا من بينها ألمانيا والنروج اللتان كانت لديهما قوانين مماثلة لقوانين كوريا الجنوبية حول الأسلحة، عدّلت سياستها بغية دعم كييف. وافتتحت كوريا الجنوبية أول بعثة دبلوماسية لها في حلف شمال الأطلسي العام الماضي. 

وأعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول الذي اجتمع مع ستولتنبرغ، أنه «سيواصل أداء دور محتمل بالتعاون مع المجتمع الدولي لمساعدة الشعب الأوكراني»، بحسب بيان نشره مكتبه.

تحدي الصين.. والبرامج النووية لكوريا الشمالية
وأكد ستولتنبرغ لوكالة «فرانس برس» أن زيارته سيول وطوكيو «لا تهدف إلى توسيع حلف شمال الأطلسي ليشمل آسيا والمحيط الهادئ» لكن من الضروري أن يتعاون الحلفاء الديمقراطيون بشكل أكبر. 

واعتبر أن «البرامج النووية لكوريا الشمالية تمثل أيضا مشكلة بالنسبة للناتو، لأن الاستقرار في هذه المنطقة يهمنا». وأضاف أن الحلف الأطلسي لا يعتبر الصين «خصما» ويؤمن بالالتزام المشترك في عدد من القضايا من مراقبة التسلح إلى  التغير المناخي. 

وأشار إلى أن أعضاء الناتو يواصلون مبادلاتهم التجارية مع الصين، لكن هشاشة وضع الطاقة في أوروبا التي تجلت مع الحرب، تثبت أنه لا ينبغي «الاعتماد بشكل كبير على قوى استبدادية». وأضاف «الصين بالطبع، باستثماراتها الضخمة في القدرات النووية الحديثة الجديدة والصواريخ البعيدة المدى، وسلوكها بالتأكيد في بحر الصين الجنوبي، كل ذلك يصب في اهتمامات حلفاء الناتو أيضًا». 

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