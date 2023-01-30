اتفاق فرنسي-أسترالي لتزويد أوكرانيا قذائف مدفعية عيار 155 ملم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو ونظيره الأسترالي ريتشارد مارلز الإثنين أنّ بلديهما توصّلا إلى اتّفاق سيزوّدان بموجبه أوكرانيا قذائف مدفعية من عيار 155 ملم لدعم كييف في تصدّيها للغزو الروسي.

وقال لوكورنو «سننتج بشكل مشترك آلاف القذائف من عيار 155 ملم، بينما قال مارلز إنّ هذا «مشروع بقيمة ملايين الدولارات الأسترالية» وهو «تعاون جديد بين الصناعات الدفاعية الأسترالية والفرنسية»، بحسب «فرانس برس».

العلاقة «عادت من جديد»

وتعقد وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، ووزير الجيوش سيباستيان لوكورنو، الإثنين، اجتماعا مشتركا مع نظيريهما بيني وونغ وريتشارد مارلز في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، من أجل مواصلة «الديناميكية الإيجابية التي بدأت بعد زيارة رئيس الوزراء الأسترالي» في يوليو الماضي، حسبما أوضحت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر.

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وقالت أوساط وزير الجيوش الفرنسي إن العلاقة «عادت من جديد» لكن على البلدين تعميقها للتوصل إلى «أفعال ملموسة»، دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل بشأن أي إعلان محتمل.

تنسيق الاستجابة الفرنسية والأسترالية للبيئة الاستراتيجية

من جهتهما قالت بيني وونغ وريتشارد مارلز، في بيان مشترك إن المناقشات مع الوزيرين الفرنسيين «ستتيح تطوير وتنسيق الاستجابة الفرنسية والأسترالية للبيئة الاستراتيجية التي تزداد صعوبة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأوروبا».

وتوقعا إحراز تقدم لناحية تطوير خريطة طريق «لتعزيز التعاون»، خصوصا في مجالات الدفاع والأمن والتحرك حيال المناخ.

وقال ضابط عسكري فرنسي، طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح إلى وكالة «فرانس برس» إن آسيا والمحيط الهادئ «منطقة ذات اهتمام كبير للصين والولايات المتحدة على السواء»، والطموحات التي لا تخفيها الصين في هذه المنطقة «يتطلب ردا استراتيجيا».

باريس تبحث عن موقع

وتحاول فرنسا، على غرار الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية، تعزيز مواقعها في هذه المنطقة الشاسعة الممتدة من سواحل شرق أفريقيا إلى السواحل الغربية لأميركا، والتي يمر عبرها جزء كبير من التجارة العالمية وحيث توسع الصين نفوذها.

ولفرنسا فيها العديد من المناطق والمجالات البحرية التي تمنحها حقّا في الإشراف عليها وتفرض عليها تيقّظا متواصلا، فيما يتعلّق بالتوازنات الجيوستراتيجية والتحديات في مجالي البيئة وصيد السمك، فضلا عن مكافحة مختلف أعمال التهريب المرتبطة بالمحيطات.