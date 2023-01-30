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بلينكن يدعو إلى «خطوات عاجلة» لإعادة الهدوء بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 يناير 2023, 06:58 مساء
بلينكن يدعو إلى «خطوات عاجلة» لإعادة الهدوء بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يلقي خطابا لدى وصوله إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي بالقرب من تل أبيب. (الإنترنت)
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دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الإثنين إلى اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة الهدوء بين إسرائيل وفلسطين بعد أيام عدة من التصعيد الدامي.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بعيد محادثاتهما في القدس، «نحض جميع الأطراف الآن على اتخاذ خطوات عاجلة لاستعادة الهدوء ونزع فتيل التصعيد»، وفق «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم دعا  بلينكن، في مطار بن غوريون في تل أبيب الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، إلى عدم «تأجيج التوترات». وقال بلينكن، «تقع على عاتق الجميع مسؤولية اتخاذ تدابير لتخفيف التوترات بدلاً من تأجيجها»، ويجري في وقت لاحق محادثات مع قادة الجانبين في ظل تصاعد العنف.

بحث تهدئة الأوضاع مع السيسي 
والتقى بلينكن صباح الإثنين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وبحث معه تهدئة الأوضاع، قبيل التوجه إلى القدس ورام الله،  واستقبل السيسي، الذي عاد لتوّه من جولة في آسيا، بلينكن وشكّلت التطوّرات الأخيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين الموضوع الرئيسي للنقاشات.

-  وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب
- بلينكن يصل القاهرة لتهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إنّهما «بحثا الجهود الجارية لخفض حدّة التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين»، مؤكّداً دور القاهرة «المهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي».

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