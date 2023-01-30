أذربيجان تعلن وقف نشاط سفارتها في إيران «موقتا»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت أذربيجان الإثنين أن سفارتها في إيران ستوقف «موقتاً» نشاطاتها، بعد ثلاثة أيام على استهدافها بهجوم أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين.

وقُتل موظف في السفارة الجمعة على يد مسلّح اعتقلته الشرطة الإيرانية تذرّع بدوافع «شخصية»، لكنّ باكو ندّدت بالهجوم «الإرهابي» على بعثتها الدبلوماسية، بحسب «فرانس برس».

عمل سفارة أذربيجان توقّف مؤقتاً

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية آيكسان حجي زاده إنّ «عمل سفارة أذربيجان توقّف مؤقتاً بعد إجلاء الموظفين وعائلاتهم من إيران».

وأضاف أنّ «هذا لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية»، مشيراً إلى أنّ القنصلية العامة الأذربيجانية في مدينة تبريز في شمال غرب إيران «تواصل عملها».

- قتيل في هجوم على سفارة أذربيجان في إيران

- قتيل في هجوم على سفارة أذربيجان في إيران

وأعرب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في محادثة هاتفية السبت مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، عن أمله في أن «يخضع هذا العمل الإرهابي لتحقيق شامل». وأفادت شرطة طهران عن اعتقال المهاجم، وهو رجل إيراني متزوّج من أذربيجانية.