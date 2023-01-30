  • Alwasat News
Atwasat

أذربيجان تعلن وقف نشاط سفارتها في إيران «موقتا»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 يناير 2023, 05:01 مساء
أذربيجان تعلن وقف نشاط سفارتها في إيران «موقتا»
سفارة أذربيجان في طهران. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت أذربيجان الإثنين أن سفارتها في إيران ستوقف «موقتاً» نشاطاتها، بعد ثلاثة أيام على استهدافها بهجوم أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين.

وقُتل موظف في السفارة الجمعة على يد مسلّح اعتقلته الشرطة الإيرانية تذرّع بدوافع «شخصية»، لكنّ باكو ندّدت بالهجوم «الإرهابي» على بعثتها الدبلوماسية، بحسب «فرانس برس».

عمل سفارة أذربيجان توقّف مؤقتاً 
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية آيكسان حجي زاده إنّ «عمل سفارة أذربيجان توقّف مؤقتاً بعد إجلاء الموظفين وعائلاتهم من إيران».

وأضاف أنّ «هذا لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية»، مشيراً إلى أنّ القنصلية العامة الأذربيجانية في مدينة تبريز في شمال غرب إيران «تواصل عملها». 

- قتيل في هجوم على سفارة أذربيجان في إيران
-  قتيل في هجوم على سفارة أذربيجان في إيران

وأعرب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في محادثة هاتفية السبت مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، عن أمله في أن «يخضع هذا العمل الإرهابي لتحقيق شامل». وأفادت شرطة طهران عن اعتقال المهاجم، وهو رجل إيراني متزوّج من أذربيجانية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اتحاد الكرة الليبي يبحث عقد جلسات حوارية مع الوسط الرياضي بعد أزمة «شان 2023»

اتحاد الكرة الليبي يبحث عقد جلسات حوارية مع الوسط الرياضي بعد أزمة «شان 2023»
ماذا تغير منذ كارثة تحطّم «كولومبيا» قبل 20 عاما؟

ماذا تغير منذ كارثة تحطّم «كولومبيا» قبل 20 عاما؟
الجفاف يهدّد 22 مليون شخص في القرن الإفريقي

الجفاف يهدّد 22 مليون شخص في القرن الإفريقي
كاريكاتير خيري - جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

كاريكاتير خيري - جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين
شاروخان يحطم الرقم القياسي لأعلى إيرادات بوليوود

شاروخان يحطم الرقم القياسي لأعلى إيرادات بوليوود
«كور يوسف».. عطّار يتحدى الزمن في دياربكر التركية

«كور يوسف».. عطّار يتحدى الزمن في دياربكر التركية
جونسون: بوتين هددني بقوله «لا أريد أن أؤذيك.. الصاروخ يستغرق دقيقة واحدة»

جونسون: بوتين هددني بقوله «لا أريد أن أؤذيك.. الصاروخ يستغرق دقيقة واحدة»
هل انتهى محمد صلاح؟.. أسباب تراجع مستوى «الملك المصري»

هل انتهى محمد صلاح؟.. أسباب تراجع مستوى «الملك المصري»
الاتحاد بطلًا لكأس السوبر السعودية لأول مرة في تاريخه

الاتحاد بطلًا لكأس السوبر السعودية لأول مرة في تاريخه
خاص إلى قناة «الوسط».. المصلي يتمسك بمشروعه ويرفض إدارة المنتخب الليبي

خاص إلى قناة «الوسط».. المصلي يتمسك بمشروعه ويرفض إدارة المنتخب الليبي
وزارة النفط والغاز تطالب مؤسسة النفط باتباع الآليات القانونية في الاتفاق مع «إيني»

وزارة النفط والغاز تطالب مؤسسة النفط باتباع الآليات القانونية في الاتفاق مع ...
«ستاندرد أند بورز» تثبت تصنيف مصر الائتماني عند «B» بنظرة مستقبلية مستقرة

«ستاندرد أند بورز» تثبت تصنيف مصر الائتماني عند «B» بنظرة مستقبلية مستقرة
تعرفي على مميزات وعيوب قدور الضغط

تعرفي على مميزات وعيوب قدور الضغط
لنقل الحجيج.. سعوديات يقدن قطارات سريعة

لنقل الحجيج.. سعوديات يقدن قطارات سريعة
بنوك الطعام ملاذ الأمهات في بريطانيا للتغلب على التضخم

بنوك الطعام ملاذ الأمهات في بريطانيا للتغلب على التضخم
وصفتها بـ«المهمة الإيجابية».. ميلوني تكشف مخرجات زيارتها لطرابلس

وصفتها بـ«المهمة الإيجابية».. ميلوني تكشف مخرجات زيارتها لطرابلس
فيديو صادم لتعرض أميركي أسود للضرب على يد الشرطة يزيد الغضب في الولايات المتحدة

فيديو صادم لتعرض أميركي أسود للضرب على يد الشرطة يزيد الغضب في الولايات المتحدة
وليامز تطرح رؤيتها لحل «معضلة» الجماعات المسلحة في ليبيا

وليامز تطرح رؤيتها لحل «معضلة» الجماعات المسلحة في ليبيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الجيش الروسي يتقدم في فوغليدار الأوكرانية
الجيش الروسي يتقدم في فوغليدار الأوكرانية
فنلندا تعرب عن أملها في الانضمام مع السويد لـ«الناتو» رغم تصريحات إردوغان
فنلندا تعرب عن أملها في الانضمام مع السويد لـ«الناتو» رغم تصريحات...
الجفاف يهدّد 22 مليون شخص في القرن الإفريقي
الجفاف يهدّد 22 مليون شخص في القرن الإفريقي
بلينكن يدعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى عدم «تأجيج التوترات»
بلينكن يدعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى عدم «تأجيج التوترات»
ستولتنبرغ يدعو كوريا الجنوبية إلى «تكثيف» مساعدتها العسكرية لأوكرانيا
ستولتنبرغ يدعو كوريا الجنوبية إلى «تكثيف» مساعدتها العسكرية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مكارثي يدعو الكونغرس للتحقيق مع بايدن بقضية الوثائق السرية
مكارثي يدعو الكونغرس للتحقيق مع بايدن بقضية الوثائق السرية...
السويد: القصف الروسي على مبنى سكني في دنيبرو «جريمة حرب»
السويد: القصف الروسي على مبنى سكني في دنيبرو «جريمة حرب»...
انفجار بخط أنابيب غاز في ليتوانيا
انفجار بخط أنابيب غاز في ليتوانيا...
زيلينسكي يتعهد توفير «كل ما يلزم» للدفاع عن باخموت وسوليدار
زيلينسكي يتعهد توفير «كل ما يلزم» للدفاع عن باخموت وسوليدار...
زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب شرق إندونيسيا
زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب شرق إندونيسيا...
المزيد
سامح شكري يزور موسكو لبحث العلاقات الثنائية وتطورات الأزمة الأوكرانية
سامح شكري يزور موسكو لبحث العلاقات الثنائية وتطورات الأزمة ......
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار داخل مسجد في باكستان إلى 33 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار داخل مسجد في باكستان إلى 33 قتيلا...
أذربيجان تعلن وقف نشاط سفارتها في إيران «موقتا»
أذربيجان تعلن وقف نشاط سفارتها في إيران «موقتا»...
ستولتنبرغ يدعو كوريا الجنوبية إلى «تكثيف» مساعدتها العسكرية لأوكرانيا
ستولتنبرغ يدعو كوريا الجنوبية إلى «تكثيف» مساعدتها العسكرية ......
بلينكن يدعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى عدم «تأجيج التوترات»
بلينكن يدعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى عدم «تأجيج ......
المزيد