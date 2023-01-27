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أذربيجان تخلي سفارتها في طهران وتعتبر إيران مسؤولة عن الهجوم عليها

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 يناير 2023, 12:19 مساء
أذربيجان تخلي سفارتها في طهران وتعتبر إيران مسؤولة عن الهجوم عليها
السفارة الأذربيجانية في إيران. (الإنترنت)
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أعلنت أذربيجان الجمعة أنها بدأت إخلاء سفارتها في طهران، محمّلة إيران مسؤولية هجوم مسلّح قُتل خلاله مسؤول الأمن في السفارة وأُصيب حارسان.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية أيخان حاجيزاده، لوسائل إعلام محلية «تقع كامل مسؤولية الهجوم على عاتق إيران»، مشيرًا إلى أن الحملة الأخيرة المناهضة لأذربيجان في وسائل الإعلام الإيرانية «شجعت على الهجوم»، وفق وكالة «فرانس برس».

 وأوضح لاحقًا لقناة «تي آر تي هبر» التلفزيونية التركية، أن موظفي السفارة «يتم إجلاؤهم من إيران».

- قتيل في هجوم على سفارة أذربيجان في إيران

من جانبه قال رئيس أذربيجان إلهام علييف، اليوم الجمعة، إن الهجوم على سفارة بلاده في إيران «عمل إرهابي» وطالب بإجراء تحقيق عاجل ومعاقبة منفذ الهجوم الذي وصفه بأنه «إرهابي».

وكتب علييف على تويتر «أدين بشدة العمل الإرهابي الذي وقع في سفارة أذربيجان في طهران».

القبض على مشتبه به
وقالت الشرطة في طهران إنها ألقت القبض على مشتبه به وتحقق في الدافع وراء الهجوم.

وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية نقلاً عن قائد الشرطة، أن المشتبه به دخل السفارة مع طفلين، وربما كان الدافع «مشاكل شخصية».

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