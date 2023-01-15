  • Alwasat News
Atwasat

حكومة بيرو تعلن الطوارئ في ليما مع استمرار التظاهرات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 يناير 2023, 09:36 صباحا
حكومة بيرو تعلن الطوارئ في ليما مع استمرار التظاهرات
متظاهرون يقطعون طريقا في منطقة لا خويا بمقاطعة أريكيبا، في جنوب البيرو، للمطالبة باستقالة الرئيسة دينا بولوارتي، 12 يناير 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت حكومة بيرو، أمس السبت، حالة الطوارئ في العاصمة ليما، وعدد من المناطق، مع استمرار التظاهرات ضد الرئيسة دينا بولوارتي، التي تخللتها أعمال عنف أوقعت ما لا يقل عن 42 قتيلا منذ خمسة أسابيع.

ويجيز هذا الإجراء الساري لثلاثين يوما للجيش، التدخل للحفاظ على النظام، ويقضي بتعليق عدد من الحقوق الدستورية مثل حرية الحركة والتجمع والحق في حرمة المنازل، وفق مرسوم نشر مساء السبت في الصحيفة الرسمية.

وفى العاصمة، أعلنت حالة الطوارئ بصورة خاصة في مقاطعتي كوسكو وبونو في جنوب البلاد، وفي ميناء كالاو قرب ليما، وفق وكالة «فرانس برس».

وتخطى عدد الحواجز على الطرقات المئة، السبت، ما أعاق حركة السير عبر بيرو وبصورة رئيسية في الجنوب، مركز الاحتجاجات، وكذلك حول ليما.

- 42 قتيلا و«الاستقالة مستبعدة».. استمرار المواجهة بين الرئيسة والمتظاهرين في البيرو

غير أن السلطات أعادت السبت فتح مطار كوسكو الدولي، بوابة الدخول الرئيسية للسياح الوافدين إلى جنوب البلاد، بعدما أغلق مرتين بسبب أعمال العنف.

بداية الاحتجاجات ضد بولوارتي
واندلعت الاحتجاجات ضد بولوارتي بعد إقالة الرئيس الاشتراكي بيدرو كاستيو في السابع من ديسمبر، وتوقيفه بتهمة محاولة الانقلاب عبر سعيه لحل البرلمان الذي كان يستعد للإطاحة به من السلطة.

وتولت بولوارتي التي كانت نائبة للرئيس كاستيو، الرئاسة خلفا له بموجب الدستور، وهي تنتمي إلى حزبه السياسي اليساري نفسه، لكن المتظاهرين الذين يعتبرونها «خائنة»، يطالبون برحيلها وبإجراء انتخابات فورية، فيما ترفض الرئيسة في الوقت الحاضر التنحي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تحذيرات من «فيضانات كارثية» متوقعة في كاليفورنيا بسبب عاصفة جديدة

تحذيرات من «فيضانات كارثية» متوقعة في كاليفورنيا بسبب عاصفة جديدة
الحرب في أوكرانيا والاختلال المناخي والعولمة المتعثرة.. قضايا على طاولة منتدى دافوس

الحرب في أوكرانيا والاختلال المناخي والعولمة المتعثرة.. قضايا على طاولة منتدى ...
25 عملية قسطرة دماغية مُعقدة في مستشفى معيتيقة على يد جراح من بريطانيا

25 عملية قسطرة دماغية مُعقدة في مستشفى معيتيقة على يد جراح من بريطانيا
كاريكاتير خيري - القطاع العام في ليبيا

كاريكاتير خيري - القطاع العام في ليبيا
للمرة الأولى.. العثور على 4 أنواع من الديناصورات في تشيلي

للمرة الأولى.. العثور على 4 أنواع من الديناصورات في تشيلي
المنتخب الوطني يخسر أمام الجزائر في افتتاح مباريات «الشان»

المنتخب الوطني يخسر أمام الجزائر في افتتاح مباريات «الشان»
مصدر بالنيابة لـ«بوابة الوسط»: ضبط مسؤول في مؤسسة النفط مطلوب بقضية الوقود المغشوش

مصدر بالنيابة لـ«بوابة الوسط»: ضبط مسؤول في مؤسسة النفط مطلوب بقضية الوقود ...
الخارجية الأميركية ترفض التعليق على زيارة مدير «سي آي إيه» لليبيا.. وتنفي عقد اجتماع واشنطن

الخارجية الأميركية ترفض التعليق على زيارة مدير «سي آي إيه» لليبيا.. وتنفي عقد ...
الجيش الروسي يشيد بـ«شجاعة» قوات مجموعة فاغنر في سوليدار الأوكرانية

الجيش الروسي يشيد بـ«شجاعة» قوات مجموعة فاغنر في سوليدار الأوكرانية
الاستخبارات الأميركية تدرس 500 بلاغ عن أجسام طائرة مجهولة

الاستخبارات الأميركية تدرس 500 بلاغ عن أجسام طائرة مجهولة
متجاوزا أوباما.. بيع 1.4 مليون نسخة من كتاب الأمير هاري في يوم

متجاوزا أوباما.. بيع 1.4 مليون نسخة من كتاب الأمير هاري في يوم
السبانخ.. وجبة شتوية شهية

السبانخ.. وجبة شتوية شهية
الاضطراب الأمني يكلف كل مواطن ليبي نحو 4 آلاف دولار سنويا

الاضطراب الأمني يكلف كل مواطن ليبي نحو 4 آلاف دولار سنويا
لماذا يزور مدير «سي آي إيه» ليبيا؟

لماذا يزور مدير «سي آي إيه» ليبيا؟
رصد «ممارسات سيئة» لماركات عالمية للملابس في بنغلادش

رصد «ممارسات سيئة» لماركات عالمية للملابس في بنغلادش
جريدة «الوسط»: المسار الانتخابي يقترب من خيار تجاوز المجلسين

جريدة «الوسط»: المسار الانتخابي يقترب من خيار تجاوز المجلسين
«ذا غارديان»: رواتب السياسيين الليبيين ارتفعت بنسبة 42% خلال 2022

«ذا غارديان»: رواتب السياسيين الليبيين ارتفعت بنسبة 42% خلال 2022
في العدد 373: خيار تجاوز «المجلسين».. وتشكيك في بيانات المصرف المركزي

في العدد 373: خيار تجاوز «المجلسين».. وتشكيك في بيانات المصرف المركزي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
تركيا: الوقت ينفد للتصديق على طلب انضمام السويد إلى الناتو
تركيا: الوقت ينفد للتصديق على طلب انضمام السويد إلى الناتو
حصار أذربيجاني.. انقطاع الكهرباء والتدفئة والغذاء والدواء عن ناغورني قره باغ
حصار أذربيجاني.. انقطاع الكهرباء والتدفئة والغذاء والدواء عن ...
وزير الطاقة الأوكراني: انقطاع التيار الكهربائي في معظم المناطق جراء القصف
وزير الطاقة الأوكراني: انقطاع التيار الكهربائي في معظم المناطق ...
«الصحة العالمية» تدعو الصين لتقديم المزيد من المعطيات عن تفشي كوفيد
«الصحة العالمية» تدعو الصين لتقديم المزيد من المعطيات عن تفشي ...
زيلينسكي: أوكرانيا أسقطت أكثر من 20 من إجمالي 30 صاروخا أطلقتها روسيا
زيلينسكي: أوكرانيا أسقطت أكثر من 20 من إجمالي 30 صاروخا أطلقتها ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماس كهربائي وراء حريق في فندق وكازينو بكمبوديا خلف 26 قتيلا
ماس كهربائي وراء حريق في فندق وكازينو بكمبوديا خلف 26 قتيلا...
مصرع وإصابة 12 شخصا في انفجارٍ داخل مطعم غرب تركيا
مصرع وإصابة 12 شخصا في انفجارٍ داخل مطعم غرب تركيا...
الشرطة الإيرانية تستأنف التحذير بشأن وضع الحجاب في السيارات
الشرطة الإيرانية تستأنف التحذير بشأن وضع الحجاب في السيارات...
أستراليا تنظم استفتاء حول تمثيل السكان الأصليين في البرلمان
أستراليا تنظم استفتاء حول تمثيل السكان الأصليين في البرلمان...
الصين تندد بقواعد كوفيد «غير المقبولة» ضد الوافدين من أراضيها وتهدد بـ«إجراءات مضادة»
الصين تندد بقواعد كوفيد «غير المقبولة» ضد الوافدين من ......
المزيد
حكومة بيرو تعلن الطوارئ في ليما مع استمرار التظاهرات
حكومة بيرو تعلن الطوارئ في ليما مع استمرار التظاهرات...
تحطم طائرة في نيبال على متنها 72 شخصا
تحطم طائرة في نيبال على متنها 72 شخصا...
إعلان الطوارئ في عاصمة بيرو مع استمرار التظاهرات
إعلان الطوارئ في عاصمة بيرو مع استمرار التظاهرات...
زيلينسكي: أوكرانيا أسقطت أكثر من 20 من إجمالي 30 صاروخا أطلقتها روسيا
زيلينسكي: أوكرانيا أسقطت أكثر من 20 من إجمالي 30 صاروخا ......
«الصحة العالمية» تدعو الصين لتقديم المزيد من المعطيات عن تفشي كوفيد
«الصحة العالمية» تدعو الصين لتقديم المزيد من المعطيات عن ......
المزيد