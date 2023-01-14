42 قتيلا و«الاستقالة مستبعدة».. استمرار المواجهة بين الرئيسة والمتظاهرين في البيرو

القاهرة - بوابة الوسط

تستمر المواجهة السبت في البيرو، حيث استبعدت الرئيسة دينا بولوارتي تقديم استقالتها، كما يطالب المحتجون بعد تظاهرات أسفرت عن مقتل 42 شخصًا على الأقل في خمسة أسابيع في الدولة الواقعة في منطقة الانديس.

وقالت بولوارتي، في رسالة إلى الأمة بثها التلفزيون الجمعة إن «بعض الأصوات الصادرة عن مؤيدي العنف والمتطرفين تطالب باستقالتي، محرضة السكان على الفوضى والاضطراب والدمار»، مضيفة «أقول لهم بمسؤولية: لن أستقيل والتزامي هو مع البيرو»، حسب وكالة «فرانس برس».

واستقال ثلاثة أعضاء من حكومة بولوارتي خلال يومين، هم وزير العمل إدواردو غارسيا، في إطار خلافات حول تعامل الحكومة مع الاحتجاجات، ووزير الداخلية فكتور روخاس، ووزيرة المرأة والمجموعات السكانية الهشة غريسيا روخاس، وأدى الوزراء الذين حلوا محلهم اليمين الجمعة.

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ومنذ بداية الأزمة، أسفرت الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة عن سقوط 42 قتيلا على الأقل، أحدهم شرطي أحرقه حشد حيا، كما ذكر «ديوان المظالم» المكلف بالتحقيق في شكاوى المواطنين، وجرح في الاحتجاجات 531 شخصًا على الأقل بينهم 176 شرطيا، واعتقل 329 شخصًا، حسب النيابة.

وفي خولياكا المدينة الواقعة في جنوب البلاد التي أدت الاشتباكات فيها إلى سقوط 19 قتيلا في بداية الأسبوع، تنظم جنازات متتالية.

وقال ديميتريو أروكيبا الذي قتلت ابنته الطالبة في كلية علم النفس البالغة من العمر 17 عامًا، بالرصاص «كانت ابنتي تعمل لتأمين لقمة العيش أثناء متابعة دراستها.. ذهبنا للتسوق وكنا على بعد مبنيين من الاحتجاجات وهذا ما حدث.. عدنا بدونها».

«أطلب الصفح عن هذا الوضع»

واندلعت الاحتجاجات بعد إقالة واعتقال الرئيس الاشتراكي بيدرو كاستيو في السابع من ديسمبر، بتهمة محاولة الانقلاب، عبر رغبته في حل البرلمان الذي كان يستعد للإطاحة به من السلطة.

وتولت بولوارتي، التي كانت نائبة للرئيس كاستيو، الرئاسة خلفا له بموجب الدستور، والتي تنتمي إلى حزبه السياسي اليساري نفسه، لكن المتظاهرين الذين يعتبرونها «خائنة» يطالبون برحيلها وبإجراء انتخابات فورية.

وقالت بولوارتي في رسالتها إلى الأمة «لا أستطيع الكف عن التعبير عن تعازي لمقتل البيروفيين في أعمال الاحتجاج.. أطلب الصفح عن هذا الوضع»، لكنها رفضت عقد جمعية تأسيسية كما يطالب المتظاهرون أيضًا.

ودعت مفوضية الدول الأميركية لحقوق الإنسان التي اختتمت مهمة تفتيش في البيرو الجمعة، إلى إجراء تحقيق محايد في قمع الاحتجاجات، مشيرة إلى دلائل على «الاستخدام المفرط للقوة»، فيما فتح مكتب المدعي العام في البيرو، تحقيقا في «إبادة جماعية» ضد بولوارتي وعدد من كبار المسؤولين الآخرين.

واستمرت التظاهرات وأغلقت الطرق الجمعة في عدد من مناطق البيرو؛ لا سيما في العاصمة ليما.

ونظمت مسيرات جديدة في تاكنا على بعد 1220 كم جنوب شرق ليما، بالقرب من تشيلي التي أعلنت سلطاتها في بيان الخميس، أنها أغلقت الحدود مؤقتًا «بسبب الاحتجاجات بالقرب من مجمع سانتا روزا الحدودي في البيرو».

وتوقف العمل بالكامل في أريكويبا ثاني مدن البلاد، وباتت حواجز طرق تفصل بين هذه المدينة ومنطقتي كوسكو وبونو.

وانضم حكام عدد من المناطق والعديد من الجمعيات المهنية في البيرو، إلى الدعوة إلى استقالة الرئيسة بولوارتي.

«كم قتيلا آخر سيكلف بقاء دينا بولوارتي رئيسة؟»

وقال حاكم بونو (جنوب) ريتشارد هانكو لصحفيين: «كم قتيلا آخر سيكلف بقاء دينا بولوارتي رئيسة؟، يجب على جميع البيروفيين من اليسار واليمين أن يسألوا أنفسهم هذا السؤال»، مضيفا «لا يمكن أن تكون هناك وظيفة فوق حياة الإنسان».

وعبرت سلطات منطقتي أبوريماك وكوسكو في الانديس، و12 نقابة محلية والكلية الوطنية للمعلمين عن الموقف نفسه.

ولم تطل الاحتجاجات حتى الآن المناطق الشمالية من البلاد، قلب الاقتصاد البيروفي وتضم معظم الصناعات.

وتنسب الحكومة الاضطرابات إلى «محرضين محترفين تمولهم أموال غير مشروعة»، فيما أعلنت الشرطة اعتقال روسيو لياندرو وهي زعيمة نقابية من منطقة أياكوتشو بتهمة تمويل الاحتجاجات وتجنيد متظاهرين.

وقال الناطق باسم الشرطة الجنرال أوسكار أريولا، إن لياندرو المعروفة باسمها الحركي «الرفيقة كوسي» إلى الحركة الماوية المسلحة السابقة «الدرب المضيء».