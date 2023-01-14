  • Alwasat News
Atwasat

42 قتيلا و«الاستقالة مستبعدة».. استمرار المواجهة بين الرئيسة والمتظاهرين في البيرو

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 يناير 2023, 02:20 مساء
42 قتيلا و«الاستقالة مستبعدة».. استمرار المواجهة بين الرئيسة والمتظاهرين في البيرو
رئيسة البيرو دينا بولوارتي، تهنئ وزير الداخلية الجديد خلال مراسم حلف اليمين لأعضاء الحكومة الجديدة في 10 ديسمبر 2022 في القصر الحكومي في ليما. (أ ف ب)
alwasat radio

تستمر المواجهة السبت في البيرو، حيث استبعدت الرئيسة دينا بولوارتي تقديم استقالتها، كما يطالب المحتجون بعد تظاهرات أسفرت عن مقتل 42 شخصًا على الأقل في خمسة أسابيع في الدولة الواقعة في منطقة الانديس.

وقالت بولوارتي، في رسالة إلى الأمة بثها التلفزيون الجمعة إن «بعض الأصوات الصادرة عن مؤيدي العنف والمتطرفين تطالب باستقالتي، محرضة السكان على الفوضى والاضطراب والدمار»، مضيفة «أقول لهم بمسؤولية: لن أستقيل والتزامي هو مع البيرو»، حسب وكالة «فرانس برس».

واستقال ثلاثة أعضاء من حكومة بولوارتي خلال يومين، هم وزير العمل إدواردو غارسيا، في إطار خلافات حول تعامل الحكومة مع الاحتجاجات، ووزير الداخلية فكتور روخاس، ووزيرة المرأة والمجموعات السكانية الهشة غريسيا روخاس، وأدى الوزراء الذين حلوا محلهم اليمين الجمعة.

- احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة في بيرو

ومنذ بداية الأزمة، أسفرت الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة عن سقوط 42 قتيلا على الأقل، أحدهم شرطي أحرقه حشد حيا، كما ذكر «ديوان المظالم» المكلف بالتحقيق في شكاوى المواطنين، وجرح في الاحتجاجات 531 شخصًا على الأقل بينهم 176 شرطيا، واعتقل 329 شخصًا، حسب النيابة.

وفي خولياكا المدينة الواقعة في جنوب البلاد التي أدت الاشتباكات فيها إلى سقوط 19 قتيلا في بداية الأسبوع، تنظم جنازات متتالية.

وقال ديميتريو أروكيبا الذي قتلت ابنته الطالبة في كلية علم النفس البالغة من العمر 17 عامًا، بالرصاص «كانت ابنتي تعمل لتأمين لقمة العيش أثناء متابعة دراستها.. ذهبنا للتسوق وكنا على بعد مبنيين من الاحتجاجات وهذا ما حدث.. عدنا بدونها».

«أطلب الصفح عن هذا الوضع»
واندلعت الاحتجاجات بعد إقالة واعتقال الرئيس الاشتراكي بيدرو كاستيو في السابع من ديسمبر، بتهمة محاولة الانقلاب، عبر رغبته في حل البرلمان الذي كان يستعد للإطاحة به من السلطة.

وتولت بولوارتي، التي كانت نائبة للرئيس كاستيو، الرئاسة خلفا له بموجب الدستور، والتي تنتمي إلى حزبه السياسي اليساري نفسه، لكن المتظاهرين الذين يعتبرونها «خائنة» يطالبون برحيلها وبإجراء انتخابات فورية.

وقالت بولوارتي في رسالتها إلى الأمة «لا أستطيع الكف عن التعبير عن تعازي لمقتل البيروفيين في أعمال الاحتجاج.. أطلب الصفح عن هذا الوضع»، لكنها رفضت عقد جمعية تأسيسية كما يطالب المتظاهرون أيضًا.

ودعت مفوضية الدول الأميركية لحقوق الإنسان التي اختتمت مهمة تفتيش في البيرو الجمعة، إلى إجراء تحقيق محايد في قمع الاحتجاجات، مشيرة إلى دلائل على «الاستخدام المفرط للقوة»، فيما فتح مكتب المدعي العام في البيرو، تحقيقا في «إبادة جماعية» ضد بولوارتي وعدد من كبار المسؤولين الآخرين.

واستمرت التظاهرات وأغلقت الطرق الجمعة في عدد من مناطق البيرو؛ لا سيما في العاصمة ليما.

ونظمت مسيرات جديدة في تاكنا على بعد 1220 كم جنوب شرق ليما، بالقرب من تشيلي التي أعلنت سلطاتها في بيان الخميس، أنها أغلقت الحدود مؤقتًا «بسبب الاحتجاجات بالقرب من مجمع سانتا روزا الحدودي في البيرو».

وتوقف العمل بالكامل في أريكويبا ثاني مدن البلاد، وباتت حواجز طرق تفصل بين هذه المدينة ومنطقتي كوسكو وبونو.

وانضم حكام عدد من المناطق والعديد من الجمعيات المهنية في البيرو، إلى الدعوة إلى استقالة الرئيسة بولوارتي.

«كم قتيلا آخر سيكلف بقاء دينا بولوارتي رئيسة؟»
وقال حاكم بونو (جنوب) ريتشارد هانكو لصحفيين: «كم قتيلا آخر سيكلف بقاء دينا بولوارتي رئيسة؟، يجب على جميع البيروفيين من اليسار واليمين أن يسألوا أنفسهم هذا السؤال»، مضيفا «لا يمكن أن تكون هناك وظيفة فوق حياة الإنسان».

وعبرت سلطات منطقتي أبوريماك وكوسكو في الانديس، و12 نقابة محلية والكلية الوطنية للمعلمين عن الموقف نفسه.

ولم تطل الاحتجاجات حتى الآن المناطق الشمالية من البلاد، قلب الاقتصاد البيروفي وتضم معظم الصناعات.

وتنسب الحكومة الاضطرابات إلى «محرضين محترفين تمولهم أموال غير مشروعة»، فيما أعلنت الشرطة اعتقال روسيو لياندرو وهي زعيمة نقابية من منطقة أياكوتشو بتهمة تمويل الاحتجاجات وتجنيد متظاهرين.

وقال الناطق باسم الشرطة الجنرال أوسكار أريولا، إن لياندرو المعروفة باسمها الحركي «الرفيقة كوسي» إلى الحركة الماوية المسلحة السابقة «الدرب المضيء».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - القطاع العام في ليبيا

كاريكاتير خيري - القطاع العام في ليبيا
التشكيلة الرسمية لديربي مانشستر في الدوري الإنجليزي الممتاز

التشكيلة الرسمية لديربي مانشستر في الدوري الإنجليزي الممتاز
للمرة الأولى.. العثور على 4 أنواع من الديناصورات في تشيلي

للمرة الأولى.. العثور على 4 أنواع من الديناصورات في تشيلي
المنتخب الوطني يخسر أمام الجزائر في افتتاح مباريات «الشان»

المنتخب الوطني يخسر أمام الجزائر في افتتاح مباريات «الشان»
الجيش الروسي يشيد بـ«شجاعة» قوات مجموعة فاغنر في سوليدار الأوكرانية

الجيش الروسي يشيد بـ«شجاعة» قوات مجموعة فاغنر في سوليدار الأوكرانية
قرعة كأس العالم للأندية.. الوداد المغربي أمام الهلال السعودي

قرعة كأس العالم للأندية.. الوداد المغربي أمام الهلال السعودي
آلاف الكاثوليك يحجون إلى نهر الأردن

آلاف الكاثوليك يحجون إلى نهر الأردن
الاستخبارات الأميركية تدرس 500 بلاغ عن أجسام طائرة مجهولة

الاستخبارات الأميركية تدرس 500 بلاغ عن أجسام طائرة مجهولة
متجاوزا أوباما.. بيع 1.4 مليون نسخة من كتاب الأمير هاري في يوم

متجاوزا أوباما.. بيع 1.4 مليون نسخة من كتاب الأمير هاري في يوم
السبانخ.. وجبة شتوية شهية

السبانخ.. وجبة شتوية شهية
الموت يغيب الابنة الوحيدة لإلفيس بريسلي

الموت يغيب الابنة الوحيدة لإلفيس بريسلي
رصد «ممارسات سيئة» لماركات عالمية للملابس في بنغلادش

رصد «ممارسات سيئة» لماركات عالمية للملابس في بنغلادش
«ذا جارديان»: رواتب السياسيين الليبيين ارتفعت بنسبة 42% خلال 2022

«ذا جارديان»: رواتب السياسيين الليبيين ارتفعت بنسبة 42% خلال 2022
شاهد: المران الأخير للمنتخب الوطني استعدادا للجزائر في افتتاحية بطولة «شان»

شاهد: المران الأخير للمنتخب الوطني استعدادا للجزائر في افتتاحية بطولة «شان»
القبي مديرا فنيا لفريق الكرة بنادي خليج سرت

القبي مديرا فنيا لفريق الكرة بنادي خليج سرت
في العدد 373: خيار تجاوز «المجلسين».. وتشكيك في بيانات المصرف المركزي

في العدد 373: خيار تجاوز «المجلسين».. وتشكيك في بيانات المصرف المركزي
السويد تكتشف أكبر حقل للفلزات الأرضية النادرة في أوروبا

السويد تكتشف أكبر حقل للفلزات الأرضية النادرة في أوروبا
مدرب المنتخب الليبي: نركز على أنفسنا وسعداء بمواجهة الجزائر في افتتاح البطولة

مدرب المنتخب الليبي: نركز على أنفسنا وسعداء بمواجهة الجزائر في افتتاح البطولة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
البرازيل تعتزم التحقيق في دور بولسونارو بأعمال الشغب
البرازيل تعتزم التحقيق في دور بولسونارو بأعمال الشغب
«العفو الدولية» تعتبر إعدام أكبري «هجوما شنيعا على الحق في الحياة» من إيران
«العفو الدولية» تعتبر إعدام أكبري «هجوما شنيعا على الحق في ...
تغيير القيادة العسكرية في أوكرانيا.. دليل على العجز الروسي أم تمهيد للتصعيد؟
تغيير القيادة العسكرية في أوكرانيا.. دليل على العجز الروسي أم ...
الصين تسجل 60 ألف وفاة بـ«كوفيد-19» خلال 5 أسابيع
الصين تسجل 60 ألف وفاة بـ«كوفيد-19» خلال 5 أسابيع
الاتحاد الأوروبي يدشن في السويد أول موقع لإطلاق الأقمار الصناعية في أوروبا
الاتحاد الأوروبي يدشن في السويد أول موقع لإطلاق الأقمار الصناعية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماس كهربائي وراء حريق في فندق وكازينو بكمبوديا خلف 26 قتيلا
ماس كهربائي وراء حريق في فندق وكازينو بكمبوديا خلف 26 قتيلا...
مصرع وإصابة 12 شخصا في انفجارٍ داخل مطعم غرب تركيا
مصرع وإصابة 12 شخصا في انفجارٍ داخل مطعم غرب تركيا...
أستراليا تنظم استفتاء حول تمثيل السكان الأصليين في البرلمان
أستراليا تنظم استفتاء حول تمثيل السكان الأصليين في البرلمان...
الشرطة الإيرانية تستأنف التحذير بشأن وضع الحجاب في السيارات
الشرطة الإيرانية تستأنف التحذير بشأن وضع الحجاب في السيارات...
الصين تندد بقواعد كوفيد «غير المقبولة» ضد الوافدين من أراضيها وتهدد بـ«إجراءات مضادة»
الصين تندد بقواعد كوفيد «غير المقبولة» ضد الوافدين من ......
المزيد
مسؤول أوكراني: مدينة سوليدار مازالت تحت سيطرة قوات كييف
مسؤول أوكراني: مدينة سوليدار مازالت تحت سيطرة قوات كييف...
القبض على وزير العدل في عهد بولسونارو على وقع أعمال الشغب ببرازيليا
القبض على وزير العدل في عهد بولسونارو على وقع أعمال الشغب ......
42 قتيلا و«الاستقالة مستبعدة».. استمرار المواجهة بين الرئيسة والمتظاهرين في البيرو
42 قتيلا و«الاستقالة مستبعدة».. استمرار المواجهة بين الرئيسة......
الاتحاد الأوروبي يدشن في السويد أول موقع لإطلاق الأقمار الصناعية في أوروبا
الاتحاد الأوروبي يدشن في السويد أول موقع لإطلاق الأقمار ......
الصين تسجل 60 ألف وفاة بـ«كوفيد-19» خلال 5 أسابيع
الصين تسجل 60 ألف وفاة بـ«كوفيد-19» خلال 5 أسابيع...
المزيد