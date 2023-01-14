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«الصحة العالمية» تدعو الصين لتقديم المزيد من المعطيات عن تفشي كوفيد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 يناير 2023, 08:49 مساء
«الصحة العالمية» تدعو الصين لتقديم المزيد من المعطيات عن تفشي كوفيد
أشخاص يتلقّون رعاية طبية في مستشفى في منطقة تشانغنينغ في شنغهاي، 23 ديسمبر 2022، (ا ف ب)
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رحبت منظمة الصحة العالمية التي سبق أن انتقدت افتقار الصين للشفافية بشأن تفشي كوفيد، بنشر بكين بيانات جديدة السبت لكنها طلبت مزيدًا من التفاصيل حول انتشار المرض في مقاطعاتها.

وقالت المنظمة في بيان إن مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبرييسوس تناول المسألة في اتصال مع مدير لجنة الصحة الوطنية في الصين ما شياو وي، وفق «فرانس برس».

 60 ألف وفاة على صلة بالفيروس 
وأعلنت الصين التي تعرّضت لانتقادات بسبب افتقارها للشفافية في ما يتعلّق بجائحة كوفيد-19، السبت أنها سجّلت على الأقل 60 ألف وفاة على صلة بالفيروس منذ أن رفعت القيود الصحية قبل شهر.

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فبعدما فرضت مدى ثلاث سنوات قيودا تعد من بين الأكثر صرامة في العالم، عمدت الصين في مطلع ديسمبر وبشكل مفاجئ إلى رفع غالبية التدابير الصحية التي كانت تفرضها لاحتواء الجائحة.

المستشفيات ترزح تحت وطأة تدفق المصابين المسنين 
مذّاك سجّلت البلاد طفرة في الإصابات وباتت المستشفيات ترزح تحت وطأة تدفق المصابين المسنين كما أن محارق الجثث بدت غير قادرة على استيعاب العدد الهائل من الجثامين. على العكس من المشاهدات الميدانية، لم تكن السلطات قد أعلنت سوى عن عدد قليل من الوفيات.

وفي ديسمبر أجرت الصين إعادة نظر في منهجيتها المعتمدة لإحصاء وفيات كوفيد. فبات يدرج في الإحصائيات حصرا من يكون السبب المباشر لوفاتهم فشل الجهاز التنفسي المرتبط بكوفيد.

وتعديل المنهجية هذا المثير للجدل يعني أن وفيات كثيرة لم تعد تدرج ضمن حصيلة كوفيد. والأسبوع الماضي، انتقدت منظمة الصحة العالمية تعريف الصين الجديد «الضيق جدا» للوفيات الناجمة عن كوفيد-19.

حصيلة أولى غير شاملة
السبت أعلنت السلطات الصحية الصينية أول حصيلة غير شاملة للجائحة منذ رفع القيود الصحية الشهر الماضي. وقال رئيس مكتب الإدارة الطبية في لجنة الصحة الوطنية جياو ياهوي لصحفيين إن الصين سجّلت 59938 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 بين 8 ديسمبر 2022 و12 يناير 2023.

وتشمل هذه الحصيلة 5503 وفيات ناجمة عن فشل الجهاز التنفسي ناتج مباشرة عن الفيروس و54435 حالة وفاة ناجمة عن أمراض كامنة مصحوبة بكوفيد-19. ويشير هذا الرقم حصرًا إلى الوفيات بكوفيد-19 المسجّلة في المرافق الطبية، مع احتمال أن يكون العدد الإجمالي للوفيات أكبر. ومعدّل أعمار المتوفين 80 عاما.

ويعتبر المسنّون من بين الأكثر عرضة للخطر من جراء الإصابة بكوفيد نظرا إلى أن كثرا منهم إما غير ملقّحين وإما لم يتلقوا كامل الجرعات اللقاحية. وشدّدت الصين على أن نشر الحصيلة بعد أكثر من شهر على رفع القيود الصحية مردّه أن جمع المعلومات وتوفيرها يتطلب وقتا.

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