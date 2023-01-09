  • Alwasat News
Atwasat

إيطاليا ترجئ قرار تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 يناير 2023, 04:24 مساء
إيطاليا ترجئ قرار تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
مجند أوكراني داخل دبابة. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أفادت صحيفة «لاريبوبليكا» الإيطالية الإثنين بأن الحكومة الإيطالية لن تتخذ أي قرار بشأن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا قبل فبراير بسبب توترات سياسية واعتبارات تتعلق بالتكلفة ووجود نقص في المعدات العسكرية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل أسبوعين إن روما تدرس إمداد بلاده بدفاعات جوية، بعد مكالمة هاتفية مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني أعادت فيها تأكيد «الدعم الكامل» من حكومتها لأوكرانيا، بحسب «رويترز».

 إمداد أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي
وبعد ذلك بفترة وجيزة، جاءت لهجة وزير الدفاع جويدو كروزيتو متحفظة حول ما إذا كانت إيطاليا قادرة على إمداد أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تحددها أن ميلوني الداعمة بشدة لكييف تواجه معارضة فيما يتعلق باعتماد قرار لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا من حليفيها اليمينيين ماتيو سالفيني وسيلفيو برلسكوني.

-  ألمانيا: لا يمكن استبعاد تسليم دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا
-  الكرملين: تسليم أوكرانيا مدرعات غربية يطيل أمد معاناة الأوكرانيين

ويرتبط السياسيان بعلاقات طويلة الأمد مع موسكو. إلا أن مصادر من حزبيهما السياسيين، (الرابطة) الذي ينتمي له سالفيني و(إيطاليا.. إلى الأمام) الذي ينتمي إليه برلسكوني، نفت وجود أي مشكلة تتعلق بالقرار.

السحب من منظومات الدفاع الجوي الخاصة بالجيش الإيطالي
كتبت لا ريبوبليكا أن هناك مشكلة أخرى تعرقل القرار تتمثل في السحب من منظومات الدفاع الجوي الخاصة بالجيش الإيطالي، إذ إن اثنين من أصل خمس بطاريات صواريخ مخصصة بالفعل للكويت وسلوفاكيا. وهناك مبعث قلق ثالث، وفقا للصحيفة اليومية، هو تكلفة الأسلحة التي من المفترض إرسالها إلى كييف.

ويضغط زيلينسكي على حلفاء أوكرانيا الغربيين لتكثيف المساعدات العسكرية للمساعدة في التصدي لهجمات الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية على البنية التحتية المدنية. وأرسلت إيطاليا تحت قيادة رئيس الوزراء السابق ماريو دراجي خمس حزم مساعدات إلى كييف تضمنت إمدادات عسكرية. وتعمل حكومة ميلوني، التي تولت زمام الأمور في أكتوبر تشرين الأول، منذ أسابيع للترتيب لإرسال حزمة سادسة محتملة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قمة سعودية عراقية تتصدر مشهد «خليجي 25».. الإثنين

قمة سعودية عراقية تتصدر مشهد «خليجي 25».. الإثنين
المريخ السوداني يضع ملعب بنينا كخيار أول بعد عقوبة «فيفا» بسبب المنير

المريخ السوداني يضع ملعب بنينا كخيار أول بعد عقوبة «فيفا» بسبب المنير
تربويون يقاضون عمالقة التكنولوجيا بتهمة إيذاء صحة التلامذة الذهنية

تربويون يقاضون عمالقة التكنولوجيا بتهمة إيذاء صحة التلامذة الذهنية
الأمير هاري يرد تهمة العنصرية عن عائلته

الأمير هاري يرد تهمة العنصرية عن عائلته
«تحقيقات»: ليبيا.. في مهب التصنيفات الدولية

«تحقيقات»: ليبيا.. في مهب التصنيفات الدولية
«أكلات ماجدة» (17): الثريد الإماراتي

«أكلات ماجدة» (17): الثريد الإماراتي
كاركاتير خيري - حديقة الحيوان!

كاركاتير خيري - حديقة الحيوان!
بيب غوارديولا: لعبنا مباراة كبيرة وامنحوا بوتر بعض الوقت

بيب غوارديولا: لعبنا مباراة كبيرة وامنحوا بوتر بعض الوقت
البرازيل: مناصرون لبولسونارو يقتحمون مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة العليا (صور)

البرازيل: مناصرون لبولسونارو يقتحمون مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة ...
مصر.. أمطار غزيرة ورعدية تضرب القاهرة وعددا من المحافظات

مصر.. أمطار غزيرة ورعدية تضرب القاهرة وعددا من المحافظات
نص كلمة المنفي في افتتاح الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية

نص كلمة المنفي في افتتاح الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية
تحقيق «أفريقي- أوروبي»: ميليشيات مسلحة ومافيا يتورطون في تهريب كميات هائلة من التبغ إلى ليبيا

تحقيق «أفريقي- أوروبي»: ميليشيات مسلحة ومافيا يتورطون في تهريب كميات هائلة من ...
%30 زيادة في أعداد المتنازلين عن الجنسية في بريطانيا بعد «بريكست»

%30 زيادة في أعداد المتنازلين عن الجنسية في بريطانيا بعد «بريكست»
عروض كثيرة على طاولة زيدان للعودة للتدريب

عروض كثيرة على طاولة زيدان للعودة للتدريب
الفرنسي مارتينز بعد خسارة وديتين لمنتخب ليبيا: لا يهمني وسنخوض الـ«شان» بشكل مختلف

الفرنسي مارتينز بعد خسارة وديتين لمنتخب ليبيا: لا يهمني وسنخوض الـ«شان» بشكل ...
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بطولة الشان الأفريقية.. والأمل في النتائج الإيجابية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بطولة الشان الأفريقية.. والأمل في النتائج ...
خبير ليبي يعتبر بيانات «المركزي» افتراضية وغير موثقة ويدعو النخب السياسية لحل معضلة «موازنة 2023»

خبير ليبي يعتبر بيانات «المركزي» افتراضية وغير موثقة ويدعو النخب السياسية لحل ...
«هنا ليبيا»: حلقة خاصة: مرزق.. الوجع المسكوت عنه

«هنا ليبيا»: حلقة خاصة: مرزق.. الوجع المسكوت عنه
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ماكرون يعلن مشاريع بقيمة 360 مليون يورو للمساعدة في إعادة إعمار باكستان
ماكرون يعلن مشاريع بقيمة 360 مليون يورو للمساعدة في إعادة إعمار ...
الكرملين: تسليم أوكرانيا مدرعات غربية يطيل أمد معاناة الأوكرانيين
الكرملين: تسليم أوكرانيا مدرعات غربية يطيل أمد معاناة الأوكرانيين
الكرملين يدين أعمال العنف في البرازيل ويبدي دعمه الكامل لـ«لولا»
الكرملين يدين أعمال العنف في البرازيل ويبدي دعمه الكامل لـ«لولا»
بعد زيارة وفد برلماني لتايوان.. الصين تذكر بماضي ألمانيا المؤلم
بعد زيارة وفد برلماني لتايوان.. الصين تذكر بماضي ألمانيا المؤلم
ألمانيا تستدعي سفير إيران مجددا على خلفية إعدام محتجين
ألمانيا تستدعي سفير إيران مجددا على خلفية إعدام محتجين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أستراليا تنظم استفتاء حول تمثيل السكان الأصليين في البرلمان
أستراليا تنظم استفتاء حول تمثيل السكان الأصليين في البرلمان...
مصرع وإصابة 12 شخصا في انفجارٍ داخل مطعم غرب تركيا
مصرع وإصابة 12 شخصا في انفجارٍ داخل مطعم غرب تركيا...
وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر عن 95 عاما
وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر عن 95 عاما...
ماس كهربائي وراء حريق في فندق وكازينو بكمبوديا خلف 26 قتيلا
ماس كهربائي وراء حريق في فندق وكازينو بكمبوديا خلف 26 قتيلا...
الشرطة الإيرانية تستأنف التحذير بشأن وضع الحجاب في السيارات
الشرطة الإيرانية تستأنف التحذير بشأن وضع الحجاب في السيارات...
المزيد
باريس تستدعي القائم بالأعمال الإيراني رداً على عمليات الإعدام
باريس تستدعي القائم بالأعمال الإيراني رداً على عمليات ......
بيان مشترك: لولا والكونغرس وقادة المحكمة العليا يدينون «الأعمال الإرهابية» في برازيليا
بيان مشترك: لولا والكونغرس وقادة المحكمة العليا يدينون ......
إيطاليا ترجئ قرار تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
إيطاليا ترجئ قرار تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا...
ألمانيا تستدعي سفير إيران مجددا على خلفية إعدام محتجين
ألمانيا تستدعي سفير إيران مجددا على خلفية إعدام محتجين...
بعد زيارة وفد برلماني لتايوان.. الصين تذكر بماضي ألمانيا المؤلم
بعد زيارة وفد برلماني لتايوان.. الصين تذكر بماضي ألمانيا ......
المزيد