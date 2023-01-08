ألمانيا: لا يمكن استبعاد تسليم دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، لمحطة «إيه.آر.دي» الألمانية، أن بلاده لا يمكنها استبعاد تسليم دبابات ليوبارد، وهي مركبات قتالية أثقل من مركبات ماردر، لدعم القوات المسلحة الأوكرانية في المستقبل. وقال هابيك: «بالطبع لا يمكن استبعاد ذلك».

ويأتي هذا التعليق بعد يومين من إعلان ألمانيا أنها تريد تسليم نحو 40 مركبة مشاة قتالية من طراز ماردر إلى أوكرانيا قبل نهاية مارس، وهو قرار قال هابيك إنه جيد وطال انتظاره، بحسب «يورو نيوز».

مقتل 600 عسكري أوكراني في هجوم صاروخي

ميدانيًا، قالت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إنها قتلت أكثر من 600 عسكري أوكراني في هجوم صاروخي كبير على مبنيين في شرق أوكرانيا كانا مقرين موقتين لتلك القوات.

ولم تعلق أوكرانيا على قول روسيا، لكن رئيس بلدية كراماتورسك، البلدة الواقعة بشرق أوكرانيا التي تقول روسيا إنها استهدفتها، قال في وقت سابق الأحد عبر «فيسبوك» إنه لم يسقط أي قتلى في هجوم استهدف مباني في البلدة، بحسب «رويترز».

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الضربة على كراماتورسك انتقام لهجوم أوكراني

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الضربة على كراماتورسك تأتي انتقاما لهجوم مميت شنته أوكرانيا هذا العام على ثكنة للقوات روسية في ماكيفكا الواقعة بجزء من منطقة دونيتسك تسيطر عليه قوات موسكو وقُتل فيه 89 جنديا روسيا على الأقل.

وقالت الوزارة في بيان إنها استخدمت ما وصفتها بأنها معلومات استخباراتية موثوقة لاستهداف القوات الأوكرانية. وأضافت أن أكثر من 700 جندي أوكراني كانوا في النزل.