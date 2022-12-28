وزيرا الدفاع التركي والسوري يلتقيان في موسكو للمرة الأولى منذ 2011

القاهرة - بوابة الوسط

التقى وزيرا الدفاع التركي والسوري الأربعاء في إطار اجتماع في موسكو مع نظيرهما الروسي، في أول لقاء رسمي على هذا المستوى بين أنقرة ودمشق منذ اندلاع النزاع في سوريا العام 2011.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن «محادثات ثلاثية جرت في موسكو بين وزراء الدفاع في روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية وجمهورية تركيا»، تناولت خصوصا «سبل حل الأزمة السورية وقضية اللاجئين»، بحسب «فرانس برس».

زيارة رسمية

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أن وزير الدفاع ورئيس المخابرات التركيين خلوصي أكار وهاكان فيدان، وصلا في زيارة رسمية إلى موسكو لإجراء محادثات مهمة مع نظيريهما الروسيين.

ووفقا للوزارة: «يتواجد وزير الدفاع الوطني خلوصي أكار، ورئيس منظمة المخابرات الوطنية هاكان فيدان، في العاصمة الروسية موسكو لعقد اجتماعات وتناول قضايا مهمة مع عدد من المسؤولين الروس».

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وفي وقت سابق، علق أكار على مسألة «الاجتماع الثلاثي المحتمل بين وزراء دفاع تركيا وسورية وروسيا» الذي أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. كما قال وزير الدفاع التركي: «كل ما يجب القيام به يتم وفقا للإجراءات على جميع المستويات من أجل حماية حقوق ومصالح بلداننا، وهناك اتصالات ضمن هذا النطاق أيضا».