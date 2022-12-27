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تعزيزات أمنية في شمال شرق سورية غداة اعتداء لـ«داعش»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 ديسمبر 2022, 02:54 مساء
تعزيزات أمنية في شمال شرق سورية غداة اعتداء لـ«داعش»
مسلحون تابعون لقوات سورية الديمقراطية. (أرشيفية: الإنترنت)
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تلاحق قوات سورية الديمقراطية التي أعلنت حالة استنفار في صفوفها، اليوم الثلاثاء، عناصر من تنظيم داعش غداة اعتداء في مدينة الرقة في شمال البلاد أسفر عن مقتل ستة مقاتلين أكراد، وفق ما أعلن ناطق باسمها.

الإثنين، شن التنظيم  هجوما في مدينة الرقة، التي كانت تعد معقله في سورية قبل هزيمته في 2019، استهدف مراكز أمنية، قبل أن تحبطه قوات سورية الديمقراطية وتمنع المهاجمين، وقد قتل أحدهما، من اقتحام سجن قريب يضم مئات الجهاديين.

وسارع مجلس الرقة المدني، التابع للإدارة الذاتية الكردية في شمال وشمال شرق سورية، إلى إعلان حالة طوارئ وحظرا للتجول في المدينة التي استعادت قوات سورية الديمقراطية السيطرة عليها في العام 2017 إثر معارك ضارية مع التنظيم المتطرف.

وقال الناطق باسم قوات سورية الديمقراطية، فرهاد شامي، الثلاثاء، لوكالة فرانس برس إن «حملة التمشيط وملاحقة خلايا داعش المحتملة وحالة حظر التجوال مستمرة إلى إشعار آخر في الرقة».  وأضاف «لدينا بعض المعلومات حول هجمات محتملة لداعش في عطلة أعياد رأس السنة في الرقة والحسكة والقامشلي، لذلك أعلنا حالة الاستنفار».

وأفاد مراسل فرانس برس عن مشاهدته في مدينة القامشلي تعزيزات لقوى الأسايش عبر حواجز ودوريات إضافية. وتعزز قوات الأمن الكردية انتشارها في فترة الأعياد من كل سنة خشية من اعتداءات لتنظيم داعش.

هجوم سجن غويران
ويُعد هجوم الرقة الأخير الأكبر ضد سجن منذ الهجوم الذي شنه العشرات من مقاتلي التنظيم على سجن غويران في مدينة الحسكة في يناير 2022، وأسفر عن مقتل المئات من الطرفين. وطال هجوم الرقة مربعا أمنيا يضم مراكز أمنية وعسكرية عدة، فضلا عن سجن للاستخبارات التابعة لقوات سورية الديمقراطية.

ورأى شامي أن تنظيم داعش «يحاول تأكيد تأثيره وتواجده خاصة بعد تعيين زعيم جديد له» إثر مقتل زعيمه الأسبق في منتصف أكتوبر خلال اشتباكات في جنوب سورية. وحذر القائد العام لقوات سورية الديمقراطية مظلوم عبدي الإثنين من «تحضيرات خطيرة» يجريها التنظيم، مشددا على أن «علينا ألا نتساهل معها».

وفي الرقة، أعاد الهجوم، الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية، ذكريات سكان المدينة الذين عانوا الأمرين خلال سيطرة التنظيم على المدينة. وقال الناشط الإعلامي أسامة الخلف، لفرانس برس عبر الهاتف «تجددت المخاوف بعدما استطاع (التنظيم) الدخول ومهاجمة المربع الأمني المعروف بحراسته الجيدة والمتينة».

منذ إعلان القضاء على ما تعرف بـ«دولة الخلافة» عام 2019، تلاحق قوات سورية الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن قياديي التنظيم وعناصره الذين ما زالوا يشنون هجمات بعبوات ناسفة أو اغتيالات أو اعتداءات مسلحة في مناطق سيطرة الأكراد في شمال وشمال شرق البلاد.

وقال أحد السكان، طالبا عدم الكشف عن هويته لفرانس برس عبر الهاتف، «داعش لا يدعنا ننسى وجوده، ويريدنا أن نعيش الخوف والهلع من جديد». وأضاف «الحرب أتعبتنا ولم يعد لدينا القدرة على العيش مع التفجيرات والقتل والخوف، نبحث عن السلام لا غير».

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