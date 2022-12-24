تركيا تبحث مع روسيا استخدام المجال الجوي السوري في عملية ضد وحدات حماية الشعب الكردية

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار السبت إن تركيا تجري محادثات مع روسيا لاستخدام المجال الجوي فوق شمال سورية في عملية محتملة عبر الحدود ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

ونفذت تركيا عدة عمليات توغل في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب وتهدد بهجوم جديد منذ شهور. وصعدت أنقرة استعداداتها الشهر الماضي بعد هجوم تفجيري في إسطنبول حمَّلت مسلحين أكرادا مسؤولية تنفيذه، بحسب «رويترز».

أنقرة تجري محادثات حول العملية مع موسكو

ونفت جماعة حزب العمال الكردستاني المسلحة وقوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع الولايات المتحدة، بقيادة وحدات حماية الشعب الكردية، ضلوعهما في الهجوم الذي وقع في شارع مكتظ مخصص للمشاة.

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وشنت تركيا ضربات جوية على أهداف لوحدات حماية الشعب في نوفمبر، وأشار الرئيس رجب طيب أردوغان إلى هجوم بري محتمل.

وقال أكار للصحفيين يوم السبت إن أنقرة تجري محادثات حول هذه العملية مع موسكو التي تدعم قوات الرئيس السوري بشار الأسد. وأضاف «نجري محادثات ونتناقش مع روسيا حول جميع المسائل ومنها فتح المجال الجوي».