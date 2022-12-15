إردوغان: اقترحت على بوتين تأسيس آلية مع سورية لتسريع المسار الدبلوماسي

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الخميس، إنه اقترح على نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، تأسيس آلية ثلاثية مع سورية لتسريع المسار الدبلوماسي بين أنقرة ودمشق.

وأضاف إردوغان للصحفيين بعد زيارة لتركمانستان، أنه عرض على بوتين المبادرة بعقد سلسلة من الاجتماعات بين تركيا وروسيا وسورية لتناول العلاقات مع دمشق والتي اتسمت بالتوتر منذ فترة طويلة، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» عن جريدة «خبر ترك» التركية.

وتابع: «أولًا أجهزة مخابراتنا ثم وزراء الدفاع ثم وزراء خارجية (الدول الثلاث) يمكنهم الاجتماع، بعد اجتماعاتهم، ربما نجتمع نحن كزعماء، عرضت الأمر على السيد بوتين ولديه رؤية إيجابية بشأنه».