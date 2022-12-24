تسعة قتلى في انفجار صهريج وقود قرب جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

لقي تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 40 آخرين في انفجار صهريج وقود فى بوكسبورغ على بعد حوالى 40 كيلومترا شرق جوهانسبرغ، حسب ما أفاد مسؤولون السبت.

وعلقت الشاحنة التي تنقل الغاز النفطي المسال تحت جسر قرب مستشفى ومنازل صباح السبت. وقال الناطق باسم خدمات الإسعاف في هذه المنطقة وليام نتلادي إن «عناصر الإسعاف تدخلوا ولكن لسوء الحظ انفجرت الشاحنة»، بحسب «فرانس برس».

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ونقلت هيئة البث الجنوب أفريقية عن إدارة الطوارئ والكوارث، أن ناقلة وقود كانت عالقة تحت جسر المترو بمدينة بوكسبرغ اشتعلت فيها النيران، وأثناء عملية إخماد النيران من قبل رجال الإطفاء، انفجرت الناقلة مما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين​​​.