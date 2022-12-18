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مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات في انفجار صهريج داخل نفق بأفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 ديسمبر 2022, 04:09 مساء
مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات في انفجار صهريج داخل نفق بأفغانستان
مصاب نتيجة انفجار صهريج وقود داخل نفق في شرق أفغانستان. (الإنترنت)
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قضى 12 شخصا وأصيب عشرات آخرون في حادث انفجار صهريج وقود داخل نفق في شرق أفغانستان، على ما أفاد مسؤولون في حركة طالبان الأحد لوكالة «فرانس برس».

وقال الناطق باسم وزارة الأشغال العامة حميد الله مصباح، لوكالة «فرانس برس»، إن ما لا يقل عن 12 شخصا قتلوا وأصيب 37 آخرون في الحادث، موضحا أن الحصيلة قد ترتفع.

وأفاد المسؤول رفيع المستوى المكلف شؤون الصحة في ولاية باروان، عبدالله أفغان مال، أن بين القتلى «الكثير من النساء والأطفال بعد إصابتهم بحروق خطرة».

وأوضح مصباح «ليل السبت انقلبت شاحنة وقود واندلعت فيها النيران في نفق سالانغ، وامتدت النيران إلى عدة سيارات أخرى».

ممر سالانغ مغلق أمام حركة السير
وممر سالانغ الواقع في ولاية باروان شمال كابل مغلق أمام حركة السير الآن، فيما فرق الإنقاذ منتشرة في المكان.

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ويقع نفق سالانغ على ارتفاع 3650 كيلومترًا، ويمتد على 2.6 كيلومتر، وقد بني في خمسينيات القرن الماضي خلال الحقبة السوفياتية ويعبر سلسلة جبال هندو كوش.

وتضطر السلطات بانتظام إلى إغلاق النفق لأيام عدة بسبب الحوادث الكثيرة، فضلا عن تساقط الثلوج الكثيفة والانهيارات الثلجية في الشتاء.

وفي العام 2010 قتل أكثر من 150 شخصا في انهيارات ثلجية في سالانغ.

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