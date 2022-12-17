لافروف وشكري يبحثان تطورات الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، مع نظيره المصري سامح شكري سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وأهمها الطاقة والصناعة والزراعة.

وجاء في بيان للخارجية الروسية، «أجرى وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، اليوم، محادثة هاتفية مع وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، وخلال المحادثة تم الاهتمام بشكل كبير بآفاق توسيع التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة وتنفيذ المشاريع المشتركة الكبرى»، بحسب «سبوتنيك» الروسية.

سبل تطوير العلاقات الروسية المصرية

وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا سبل تطوير العلاقات الروسية المصرية وتبادلا وجهات النظر حول مستجدات الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من جانبه صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد، بأن الاتصال تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك مسار تنفيذ المشروعات الاقتصادية التي تضطلع بها روسيا في مصر.

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وأضاف الناطق الرسمي باسم الخارجية، أن الوزيرين ناقشا عددًا من التطورات على المستويين الإقليمي والدولي، حيث حرص الوزير سامح شكري على استعراض موقف مصر تجاه مختلف التطورات في الشرق الأوسط، مع إحاطة الوزير الروسي بنتائج الاتصالات التي تجريها مصر لتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.