«سي إن إن»: فيفا رفضت إذاعة كلمة مسجلة من زيلينسكي في حفل ختام المونديال

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفض طلبًا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإلقاء كلمة تحمل «رسالة سلام عالمي» خلال حفل ختام كأس العالم 2022 في قطر بعد غد الأحد.

وقال مصدر من مكتب الرئيس الأوكراني لـ«سي إن إن» - لم تكشف عن هويته - إن «مكتب زيلينسكي عرض الظهور في رابط فيديو للجماهير في ستاد قطر قبل المباراة وتفاجأ بردود الفعل السلبية»، وأضاف «من غير الواضح ما إذا كانت رسالة زيلينسكي ستكون حية أم مسجلة»، وتابع المصدر: اعتقدنا أن «فيفا يريد استخدام منصته من أجل الصالح العام».

محادثات بين أوكرانيا وفيفا

وأضاف المصدر أن «المحادثات بين أوكرانيا وفيفا لا تزال جارية». ولم ترد «سي إن إن» على الفور .

وحاولت كييف مرارًا استخدام الأحداث العالمية الكبرى لإبقاء الأضواء العالمية على الحرب في أوكرانيا. وظهر زيلينسكي، الذي كان ممثلًا سابقًا، عبر الفيديو في قمة مجموعة العشرين مهرجان كان السينمائي، كما أجرى مقابلات ومحادثات مع مجموعة متنوعة من الصحفيين والفنانين المشهورين، بما في ذلك شون بن وديفيد ليترمان.