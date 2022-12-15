  • Alwasat News
Atwasat

الأمم المتحدة: تصدير 14 مليون طن من الحبوب الأوكرانية بفضل «مبادرة البحر الأسود»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 ديسمبر 2022, 06:56 مساء
الأمم المتحدة: تصدير 14 مليون طن من الحبوب الأوكرانية بفضل «مبادرة البحر الأسود»
سفينة شحن تركية تحمل الحبوب الأوكرانية في ميناء أوديسا، 29 يوليو 2022، (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن أكثر من 14 مليون طن من الحبوب صُدرت حتى الآن من الموانئ الأوكرانية بفضل مبادرة «البحر الأسود».

وقالت الأمينة العامة لمؤتمر «الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» ريبيكا غرينسبان، إن الاتفاق بين أوكرانيا وروسيا سمح بخفض أسعار المواد الغذائية العالمية للشهر السابع على التوالي، حسبما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

غرينسبان: كميات الحبوب كبيرة جدًا في السوق
وأوضحت خلال مؤتمر صحفي في جنيف: «لقد تجاوزنا 14 مليون طن (..) التي وزعت بفضل مبادرة البحر الأسود للحبوب»، مشددة على أن الكميات «كبيرة جدا بالنسبة للسوق».

وسمح الاتفاق المعروف بـ«اتفاق البحر الأسود» والذي وقعته في 22 يوليو لمدة 120 يوما كل من الأمم المتحدة وأوكرانيا وروسيا وتركيا بتخفيف الأزمة الغذائية العالمية الناجمة عن الحرب وقد مدد لأربعة أشهر.

نفي لما يتردد عن تصدير الحبوب للدول الغنية فقط
واستبعدت غرينسبان الاتهامات التي تقول إن صادرات الحبوب من أوكرانيا تؤول إلى الدول الغنية وليس النامية. وأضافت: «ينبغي التمييز بين صادرات الحبوب للمواشي وتلك الموجهة للاستهلاك البشري».

وأوضحت «لنكون واضحين علف الحيوانات لم يوجه يوما بغالبيته إلى الدول النامية بل هو من واردات الدول المتطورة عادة.. والدول النامية استفادت كثيرا من مبادرة البحر الأسود للحبوب».

أما بالنسبة للمنتجات الغذائية المخصصة للاستهلاك البشري، فثلثا هذه الصادرات من الحبوب موجه للدول النامية على ما أفادت.

 الحبوب المصدرة لا تزال أقل من مستوى العام 2021
وأشارت المسؤولية الأممية إلى أن كميات الحبوب المصدّرة لا تزال أقل من مستوى العام 2021، مؤكدة أن «الطريق أمامنا لا يزال طويلا».

وكررت أنها تخشى حصول نقص في الأسمدة العام المقبل؛ «إلا أن الوقت يداهم إذ أن موسم الزرع لا يمكن تمديده، ولذلك نبذل جهودا كبيرة لحل المشكلة في أقرب وقت».

وتندد روسيا بعدم تطبيق اتفاق ثان وقع في 22 يوليو أيضا مع الأمم المتحدة ويسمح بتصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

وتشكو روسيا من أنها عاجزة عن بيع نتاجها واسمدتها بسبب العقوبات الغربية التي تطال خصوصا القطاع المالي واللوجستي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد يظفر بالموهبة البرازيلية الشابة «هيندريك»

ريال مدريد يظفر بالموهبة البرازيلية الشابة «هيندريك»
مهاجم المنتخب الفرنسي: نسعى للاحتفاظ باللقب العالمي

مهاجم المنتخب الفرنسي: نسعى للاحتفاظ باللقب العالمي
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والصداقة في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والصداقة في «دورينا»
المغرب يضخ لأفريقيا طاقة أمل جديدة (صور)

المغرب يضخ لأفريقيا طاقة أمل جديدة (صور)
الوجه الآخر للأرجنتين.. فرحة المونديال في مقابل التضخم المرتفع وهموم الفقر

الوجه الآخر للأرجنتين.. فرحة المونديال في مقابل التضخم المرتفع وهموم الفقر
الركراكي: قدمنا صورة مشرفة للكرة المغربية.. وجعلنا الجميع سعداء

الركراكي: قدمنا صورة مشرفة للكرة المغربية.. وجعلنا الجميع سعداء
القمة الأميركية الأفريقية.. تعهدات بمساعدة القارة السمراء وتحذيرات من النفوذ الصيني

القمة الأميركية الأفريقية.. تعهدات بمساعدة القارة السمراء وتحذيرات من النفوذ ...
عقوبات وغرامات مالية على اللاعبين والمرافقين والأندية في «دورينا»

عقوبات وغرامات مالية على اللاعبين والمرافقين والأندية في «دورينا»
منظمة الصحة تأمل انتهاء جائحة «كورونا» وجدري القرود العام المقبل

منظمة الصحة تأمل انتهاء جائحة «كورونا» وجدري القرود العام المقبل
الصادق الغرياني يصف القضاء بـ«الغافل» ويعتبر أبوعجيلة «مجرما»

الصادق الغرياني يصف القضاء بـ«الغافل» ويعتبر أبوعجيلة «مجرما»
بايدن يعلن عن حزمة استثمارات أميركية في أفريقيا

بايدن يعلن عن حزمة استثمارات أميركية في أفريقيا
كريستيانو يعود للتدريب في ريال مدريد

كريستيانو يعود للتدريب في ريال مدريد
أميركا تدشن وحدة قوات فضائية في كوريا الجنوبية وسط تصاعد تهديدات الجارة الشمالية

أميركا تدشن وحدة قوات فضائية في كوريا الجنوبية وسط تصاعد تهديدات الجارة الشمالية
مدرب المنتخب الكرواتي: ميسي أفضل لاعب في العالم حاليا

مدرب المنتخب الكرواتي: ميسي أفضل لاعب في العالم حاليا
«لم أكن أعلم».. إيفا كايلي تتبرأ من فضيحة فساد هزت البرلمان الأوروبي

«لم أكن أعلم».. إيفا كايلي تتبرأ من فضيحة فساد هزت البرلمان الأوروبي
المواطن الذي في الزنزانة

المواطن الذي في الزنزانة
بعدما تبخرت ثروته وأفلست شركته.. محكمة أميركية توجه اتهامات بالاحتيال لرئيس «إف تي إكس»

بعدما تبخرت ثروته وأفلست شركته.. محكمة أميركية توجه اتهامات بالاحتيال لرئيس «إف ...
«مراسلون بلا حدود»: 533 صحفيا مسجونون بالعالم في عدد قياسي جديد

«مراسلون بلا حدود»: 533 صحفيا مسجونون بالعالم في عدد قياسي جديد
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إردوغان: اقترحت على بوتين تأسيس آلية مع سورية لتسريع المسار الدبلوماسي
إردوغان: اقترحت على بوتين تأسيس آلية مع سورية لتسريع المسار ...
القمة الأميركية الأفريقية.. تعهدات بمساعدة القارة السمراء وتحذيرات من النفوذ الصيني
القمة الأميركية الأفريقية.. تعهدات بمساعدة القارة السمراء ...
«فرانس برس»: الجندي الأيرلندي قتل في جنوب لبنان بعد إطلاق 7 طلقات
«فرانس برس»: الجندي الأيرلندي قتل في جنوب لبنان بعد إطلاق 7 طلقات
انتقادات إيرانية لطرد طهران من الهيئة الأممية لحقوق المرأة: إجراء أميركي
انتقادات إيرانية لطرد طهران من الهيئة الأممية لحقوق المرأة: إجراء...
واشنطن تفرض عقوبات مالية على أحد أكبر الأثرياء الروس
واشنطن تفرض عقوبات مالية على أحد أكبر الأثرياء الروس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة له
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة ......
السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة العظمى»
السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة ......
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ......
3 قتلى و11 مصابا جراء إطلاق نار في مدرستين بالبرازيل
3 قتلى و11 مصابا جراء إطلاق نار في مدرستين بالبرازيل...
إدانة قائد جماعة أميركية متطرفة بالتمرد في قضية اقتحام الكابيتول
إدانة قائد جماعة أميركية متطرفة بالتمرد في قضية اقتحام ......
المزيد
بايدن يدعو إلى تمثيل أفريقيا في مجموعة العشرين
بايدن يدعو إلى تمثيل أفريقيا في مجموعة العشرين...
بايدن يعلن اعتزامه زيارة دول في أفريقيا جنوب الصحراء
بايدن يعلن اعتزامه زيارة دول في أفريقيا جنوب الصحراء...
الأمم المتحدة: تصدير 14 مليون طن من الحبوب الأوكرانية بفضل «مبادرة البحر الأسود»
الأمم المتحدة: تصدير 14 مليون طن من الحبوب الأوكرانية بفضل ......
واشنطن تفرض عقوبات مالية على أحد أكبر الأثرياء الروس
واشنطن تفرض عقوبات مالية على أحد أكبر الأثرياء الروس...
انتقادات إيرانية لطرد طهران من الهيئة الأممية لحقوق المرأة: إجراء أميركي
انتقادات إيرانية لطرد طهران من الهيئة الأممية لحقوق المرأة: ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط