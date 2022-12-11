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بريطانيا تشكك في الأرقام المخصصة للإنفاق الدفاعي الروسي لعام 2023

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 ديسمبر 2022, 01:36 مساء
بريطانيا تشكك في الأرقام المخصصة للإنفاق الدفاعي الروسي لعام 2023
جنود روس تم تحشيدهم مؤخرًا يتم نقلهم إلى جبهات القتال. (الإنترنت)
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رجحت وزارة الدفاع البريطانية، الأحد، أن تكون الموازنة الدفاعية الروسية الضخمة لعام 2023، التي وقع عليها فلاديمير بوتين سابقًا في ديسمبر الحالي، مبالغًا بها.

وتنص الموازنة على تخصيص أكثر من 9 تريليونات روبل (143 مليار دولار أميركي)، لمجالات «الدفاع والأمن وإنفاذ القانون» العام المقبل، ما يشكل ارتفاعًا كبيرًا (أكثر من الضعف تقريبًا عن العام الماضي)، وفق وكالة «رويترز».

- النرويج تسعى لزيادة ميزانيتها الدفاعية إلى 7.3 مليار يورو بسبب الحرب الروسية

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أن هذا المبلغ يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة، وسيمثل أكثر من 30% من موازنة روسيا الكاملة، ونتيجة لذلك، ترى بريطانيا أن قطاعات روسية أخرى ستكون تحت ضغط ماديّ.

نمو الإنفاق العسكري الروسي
وبحسب تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، نما الإنفاق العسكري الروسي 2.9% في 2022 ليصل إلى 65.9 مليار دولار.

وكان هذا هو العام الثالث على التوالي الذي ينمو فيه الإنفاق الدفاعي لروسيا، والذي يمثل الآن 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

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