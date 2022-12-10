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سجن قطب الإعلام في هونغ كونغ «جيمي لاي» على خلفية خرق عقد إيجار

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 ديسمبر 2022, 10:16 صباحا
سجن قطب الإعلام في هونغ كونغ «جيمي لاي» على خلفية خرق عقد إيجار
قطب الإعلام المؤيد للديمقراطية جيمي لاي مقتادا إلى عربة للشرطة في هونغ كونغ قبيل محاكمته 12 ديسمبر 2020. (أ ف ب)
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أصدر القضاء في هونغ كونغ، اليوم السبت، حكمًا جديدًا بحق قطب الإعلام المؤيد للديمقراطية جيمي لاي، يقضي بسجنه خمس سنوات وتسعة أشهر، بعد إدانته بالاحتيال في عقد إيجار.

ولاي، البالغ 75 عامًا أحد مؤسسي صحيفة آبل ديلي المغلقة حاليًا، أمضى مؤخرًا عقوبة بالسجن 20 شهرًا، بعد عدة إدانات لدوره في احتجاجات وتجمعات غير مرخصة، ويواجه أيضًا عقوبة محتملة بالسجن مدى الحياة في محاكمته القادمة بتهم تتعلق بالأمن القومي، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفيما ترتبط الإدانات السابقة بدوره في التظاهرات الواسعة المطالبة بالديمقراطية التي اجتاحت هونغ كونغ في 2019، فإن القضية الأخيرة تتعلق بانتهاك إحدى شركاته شروط عقد إيجار مكاتب صحيفته.

مؤامرة «مخطط لها ومدبرة استمرت سنوات»
ودين «لاي»، والمدير التنفيذي لـ«أبل ديلي»، وونغ واي كيونغ في أكتوبر، بالاحتيال فيما اعتبره القاضي ستانلي تشان مؤامرة «مخططا لها ومدبّرة استمرت سنوات».

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وقال المدعون إن مؤسسة استشارية أدارها «لاي» لاستخدامه الخاص، شغلت مساحة استأجرتها أبل ديلي بغرض النشر والطباعة، واعتبر المدعون ذلك خرقًا لبنود عقد الإيجار الموقع من أبل ديلي مع شركة حكومية، ويرقى للاحتيال.

وكان محامو الدفاع، قالوا في حججهم، إن القضية كان ينبغي أن تكون دعوى مدنية وليس محاكمة جنائية، وأضافوا أن المساحة المعنية ضئيلة جدًا.

 الحكم عقوبة على «قضية احتيال بسيطة»
وإضافة إلى عقوبة السجن، حُكم على «لاي» بدفع غرامة قدرها مليوني دولار هونغ كونغي (257 ألف دولار أميركي)، وحُكم على المتهم الآخر وونغ (61 عامًا) بالسجن 21 شهرًا وشبهه القاضي بـ«السائق الذي يسهل الهروب لتنفيذ سرقة».

وقال القاضي إن الحكم عقوبة على «قضية احتيال بسيطة» تعود إلى التسعينيات الماضية عندما بدأ تطبيق عقد الإيجار، وانتقد «أبل ديلي» لاستغلالها شهرتها كشركة إعلام معروفة باعتبارها «درعًا واقية»، ورأى أن ذلك حال دون اتخاذ المالك إجراءات ضد خرق بنود الاتفاق، لكنه قال إن القضية غير متصلة بالسياسة أو بحرية الصحافة، قائلًا «لا تُقيموا أي صلة بالسياسة».

و«لي» أحد أبرز النشطاء المطالبين بالديمقراطية في هونغ كونغ، ولطالما كان مكروهًا من بكين بشكل علني.

وانتقدت أبل ديلي لسنوات الحزب الشيوعي الصيني، وأيدت علنًا الديمقراطية، لكنها انهارت العام الماضي بعد تجميد أموالها، ووجهت للعديد من موظفيها البارزين إضافة إلى «لاي» اتهامات بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على هونغ كونغ، وخصوصًا بسبب مساعيهم للحض على فرض عقوبات دولية على الصين.

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